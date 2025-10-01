Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: सरकारी स्कूलों में बनेंगी 9 हजार स्मार्ट क्लास, लगेंगे 22 हजार कम्प्यूटर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

CG News: स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल, वीडियो लेक्चर और इंटरैक्टिव पढ़ाई कराई जाएगी। इससे कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से विद्यार्थियों को समझाना आसान होगा।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 01, 2025

CG News: सरकारी स्कूलों में बनेंगी 9 हजार स्मार्ट क्लास, लगेंगे 22 हजार कम्प्यूटर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 9000 स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी और स्कूलों में तकनीकी शिक्षा के लिए 22 हजार कम्प्यूटर लगाए जाएंगे। इसकी घोषणा मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने रायपुर में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा के समापन समारोह में की। वे समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल, वीडियो लेक्चर और इंटरैक्टिव पढ़ाई कराई जाएगी। इससे कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से विद्यार्थियों को समझाना आसान होगा। वहीं, 22 हजार कम्प्यूटरों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा, इंटरनेट से जुड़ाव और डिजिटल स्किल विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह पहल राज्य को डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में नई ऊचाई पर ले जाएगी। आने वाले समय में विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि तकनीक, नवाचार और कौशल विकास में भी आगे बढ़ पाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर होगा बेहतर

योजना से खासतौर पर ग्रामीण और वनांचल अनुसूचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ होगा। अब उन्हें भी शहरों जैसी आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर से पढ़ाई में समान अवसर मिलेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बेहतर होगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद

स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट, प्रश्नपत्र और अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।

शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था को भी लाभ

स्मार्ट क्लास से केवल विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि शिक्षक भी लाभान्वित होंगे। शिक्षक डिजिटल साधनों का उपयोग करके विषयों को और बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे। ऑनलाइन संसाधनों की मदद से अध्यापन का स्तर ऊंचा होगा और कक्षाओं में सहभागिता बढ़ेगी।

cg news

Updated on:

01 Oct 2025 11:49 am

Published on:

01 Oct 2025 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: सरकारी स्कूलों में बनेंगी 9 हजार स्मार्ट क्लास, लगेंगे 22 हजार कम्प्यूटर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

छत्तीसगढ़

