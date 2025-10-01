CG News: सरकारी स्कूलों में बनेंगी 9 हजार स्मार्ट क्लास, लगेंगे 22 हजार कम्प्यूटर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल, वीडियो लेक्चर और इंटरैक्टिव पढ़ाई कराई जाएगी। इससे कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से विद्यार्थियों को समझाना आसान होगा। वहीं, 22 हजार कम्प्यूटरों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा, इंटरनेट से जुड़ाव और डिजिटल स्किल विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह पहल राज्य को डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में नई ऊचाई पर ले जाएगी। आने वाले समय में विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि तकनीक, नवाचार और कौशल विकास में भी आगे बढ़ पाएंगे।