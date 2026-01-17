रायपुर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की मौत (Photo Patrika)
रायपुर। रायपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मोवा थाना क्षेत्र में मकान मालिक की गंभीर लापरवाही के चलते 5 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मकान में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए करीब एक सप्ताह पहले गड्ढा खुदवाया गया था, लेकिन सफाई कार्य पूरा होने के बाद भी उसे खुला ही छोड़ दिया गया। इसी खुले गड्ढे में खेलते-खेलते मासूम बच्ची गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, घटना के समय बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान वह खुले पड़े सेप्टिक टैंक के गड्ढे में गिर गई। काफी देर तक जब बच्ची नजर नहीं आई, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान गड्ढे में बच्ची के गिरने का पता चला। आनन-फानन में उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।मोवा थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने बताया कि सेप्टिक टैंक की सफाई कराने के लिए उसे खोला गया था, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद उसे लापरवाहीपूर्वक खुला ही छोड़ दिया गया।
इसी कारण पांच वर्षीय मासूम बच्ची सेप्टिक टैंक में गिर गई। इस दौरान बच्ची की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस टीम मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
