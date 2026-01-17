रायपुर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

रायपुर। रायपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मोवा थाना क्षेत्र में मकान मालिक की गंभीर लापरवाही के चलते 5 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मकान में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए करीब एक सप्ताह पहले गड्ढा खुदवाया गया था, लेकिन सफाई कार्य पूरा होने के बाद भी उसे खुला ही छोड़ दिया गया। इसी खुले गड्ढे में खेलते-खेलते मासूम बच्ची गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई।