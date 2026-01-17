17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

रायपुर। खोजबीन के दौरान गड्ढे में बच्ची के गिरने का पता चला। आनन-फानन में उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 17, 2026

रायपुर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की मौत (Photo Patrika)

रायपुर। रायपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मोवा थाना क्षेत्र में मकान मालिक की गंभीर लापरवाही के चलते 5 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मकान में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए करीब एक सप्ताह पहले गड्ढा खुदवाया गया था, लेकिन सफाई कार्य पूरा होने के बाद भी उसे खुला ही छोड़ दिया गया। इसी खुले गड्ढे में खेलते-खेलते मासूम बच्ची गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, घटना के समय बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान वह खुले पड़े सेप्टिक टैंक के गड्ढे में गिर गई। काफी देर तक जब बच्ची नजर नहीं आई, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान गड्ढे में बच्ची के गिरने का पता चला। आनन-फानन में उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।मोवा थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने बताया कि सेप्टिक टैंक की सफाई कराने के लिए उसे खोला गया था, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद उसे लापरवाहीपूर्वक खुला ही छोड़ दिया गया।

इसी कारण पांच वर्षीय मासूम बच्ची सेप्टिक टैंक में गिर गई। इस दौरान बच्ची की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस टीम मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 11:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Job: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, हयात व ताज जैसे होटलों में मिलेगा काम करने का मौका, जल्दी करें आवेदन

CG Job: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, हयात व ताज जैसे होटलों में मिलेगा काम करने का मौका, जल्दी करें आवेदन
रायपुर

CG News: मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 का भव्य समापन, मुख्यमंत्री ने विकास से जुड़ी अहम घोषणाएँ कीं

CG News: मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 का भव्य समापन, मुख्यमंत्री ने विकास से जुड़ी अहम घोषणाएँ कीं
रायपुर

साहित्य प्रेमियों के लिए विशेष सुविधा, रायपुर साहित्य उत्सव में निःशुल्क चलेंगी बसें, ये होंगे रुट्स

साहित्य प्रेमियों के लिए विशेष सुविधा, रायपुर साहित्य उत्सव में निःशुल्क चलेंगी बसें, ये होंगे रुट्स
newsupdate

CG News: सूरजपुर जिले को 172.51 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात, नगर पंचायत के विकास के लिए एक करोड़ रुपए की घोषणा

CG News: सूरजपुर जिले को 172.51 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात, नगर पंचायत के विकास के लिए एक करोड़ रुपए की घोषणा
newsupdate

Raipur News: होटल में पकड़ी गई रशियन युवतियां, पूछताछ के बाद पुलिस ने भेजा डिटेंशन सेंटर

raipur crime news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.