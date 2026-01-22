Chhattisgarh Jail News: GST घोटाले के आरोपी को VIP ट्रीटमेंट, पेशी ड्यूटी से हटाए गए सिपाही, जेल प्रशासन सख्त

इस दौरान हवलदार नरोत्तम, सिपाही आसमान व राकेश ने उसे विशेष सुविधाएं मुहैया कराई थी। इसके अलावा नरोत्तम एक अन्य बंदी को मिलाने के लिए अपनी टेबल छोड़कर पहुंचे थे। इसके बाद बंदी और उसके परिजनों को मिलवाया गया। इस दौरान समय पर नहीं मिलवाने को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया था। उल्लेखनीय है कि नरोत्तम पुलिस चौकी में टेबल प्रभारी थे। वे बंदियों की पेशी के लिए सिपाहियों की ड्यूटी लगाते थे।