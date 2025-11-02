Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला…

CG Murder News: रायपुर में फोन पर बात नहीं कराने से नाराज एक युवक ने अपनी प्रेमिका की मां पर जानलेवा हमला किया। आरोपी ने बीच सड़क पर बुजुर्ग को घेर लिया, फिर हथौड़ी से उसके सिर पर प्रहार किया।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 02, 2025

प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में फोन पर बात नहीं कराने से नाराज एक युवक ने अपनी प्रेमिका की मां पर जानलेवा हमला किया। आरोपी ने बीच सड़क पर बुजुर्ग को घेर लिया, फिर हथौड़ी से उसके सिर पर प्रहार किया। इससे बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। घटना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

CG Murder News: हत्या के इरादे से सिर व शरीर पर लगातार वार

पुलिस के मुताबिक रायपुरा निवासी एक युवती की सोशल मीडिया के जरिए वर्ष 2019 में दीपक अग्रवाल से दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। दीपक को युवती के घर वाले पसंद नहीं करते थे। बाद में युवती रायपुर में अन्य स्थान में रहने लगी। दीपक भी उसके साथ रहने लगा।

कुछ दिन बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दीपक उससे मारपीट करने लगा, तो युवती अपनी मां के साथ रायपुरा में रहने लगी। दीपक से बातचीत बंद कर दी। दीपक ने युवती की मां को फोन लगाकर युवती से बात कराने की जिद की। युवती की मां ने उससे बात कराने से मना कर दिया। इससे दीपक नाराज रहता था।

महिला बुरी तरह घायल

गुरुवार की सुबह युवती की मां काम करने जाने के लिए घर से निकली। वह सतनामीपारा पहुंची थी कि पीछे से दीपक अपने साथी के साथ दोपहिया से पहुंचा। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए युवती पर हथौड़ी से हमला कर दिया। वह उसकी हत्या के इरादे से सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में लगातार वार करने लगा। इसके बाद भाग निकला।

घायल बुजुर्ग को एम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की शिकायत पर डीडी नगर पुलिस ने दीपक और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

Published on:

02 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला…

रायपुर

छत्तीसगढ़

MBBS-BDS काउंसलिंग में गड़बड़ी! बैंक ने 250 छात्रों की सुरक्षा राशि रोकी, DMI ने मैनेजर को तलब किया…

MBBS-BDS काउंसलिंग में गड़बड़ी! बैंक ने 250 छात्रों की सुरक्षा राशि रोकी, DMI ने मैनेजर को तलब किया...(photo-patrika)
रायपुर

करंट से मृत मासूम को गोद में ले बिलखता रहा पिता, परिजनों ने कहा- तार हटाने के लिए कर्मचारी ने की थी रिश्वत की मांग

मौत (Photo source- Patrika)
रायपुर

Montha Cyclone: चक्रवात मोंथा का असर खत्म! बारिश के बाद गिरेगा तापमान, दस्तक देगी सर्दी…

Montha Cyclone: चक्रवात मोंथा का असर खत्म! बारिश के बाद गिरेगा तापमान, दस्तक देगी सर्दी...(photo-patrika)
रायपुर

PM मोदी ने किया शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक-सह-संग्रहालय का लोकार्पण, जनजातीय वीरों के बलिदान को दी श्रद्धांजलि

PM मोदी ने किया शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक-सह-संग्रहालय का लोकार्पण, जनजातीय वीरों के बलिदान को दी श्रद्धांजलि(photo-patrika)
रायपुर

रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय

रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय(photo-patrika)
रायपुर
