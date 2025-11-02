प्रेमिका की मां पर हथौड़े से हमला! मोबाइल पर बात नहीं कराने से से नाराज युवक, जानें पूरा मामला…

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में फोन पर बात नहीं कराने से नाराज एक युवक ने अपनी प्रेमिका की मां पर जानलेवा हमला किया। आरोपी ने बीच सड़क पर बुजुर्ग को घेर लिया, फिर हथौड़ी से उसके सिर पर प्रहार किया। इससे बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। घटना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।