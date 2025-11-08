Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Fraud: नौकरी देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, ऑफिस पहुंचे तब नियुक्ति निकली फर्जी

CG Fraud: नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड जारी किया। बाद में जब दोनों पीड़ित एमएसएमईपीसीआई रायपुर कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड फर्जी हैं और संस्था से उसका कोई संबंध नहीं है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 08, 2025

CG Fraud: नौकरी देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, ऑफिस पहुंचे तब पता चला नियुक्ति निकली फर्जी

CG Fraud: रायपुर के ग्रीन पैराडाइज वैली विशाल नगर निवासी अनिल कुमार श्रीवास द्वारा अभनपुर थाना में ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार दिल्ली निवासी विजय कुमार चौरसिया ने स्वयं को एमएसएमईपीसीएल (भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन परिषद) का चेयरमेन बताकर नौकरी देने का झांसा देते हुए लाखों रुपये की ठगी की है।

अनिल कुमार श्रीवास ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2023 में उनकी मुलाकात विजय चौरसिया से रायपुर के जोरा क्षेत्र में हुई थी। मुलाकात के दौरान चौरसिया ने बताया कि वह एमएसएमईपीसीएल संस्था के चेयरमेन हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए टीम का गठन कर रहे हैं। उन्होंने अनिल श्रीवास को राज्य का वाइस चेयरमेन और रौशन श्रीवास को चेयरमेन बनाने का प्रलोभन दिया। चौरसिया ने दोनों से क्रमश: 15 लाख और 20 लाख की मांग की। इस तरह दोनों से नगद 4 लाख रुपए और 31 लाख ऑनलाईन, नेटबैकिंग से प्राप्त किए।

बदले में उन्होंने नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड जारी किया। बाद में जब दोनों पीड़ित एमएसएमईपीसीआई रायपुर कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड फर्जी हैं और संस्था से उसका कोई संबंध नहीं है। अनिल श्रीवास के अनुसार, विजय चौरसिया ने न केवल वेतन का झूठा आश्वासन दिया बल्कि उनसे विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च भी करवाया। जब उनसे पैसे वापस मांगे गए तो चौरसिया ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अभनपुर पुलिस ने धारा 420 भादवि (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

