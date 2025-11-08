CG Fraud: नौकरी देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, ऑफिस पहुंचे तब नियुक्ति निकली फर्जी

बदले में उन्होंने नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड जारी किया। बाद में जब दोनों पीड़ित एमएसएमईपीसीआई रायपुर कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड फर्जी हैं और संस्था से उसका कोई संबंध नहीं है। अनिल श्रीवास के अनुसार, विजय चौरसिया ने न केवल वेतन का झूठा आश्वासन दिया बल्कि उनसे विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च भी करवाया। जब उनसे पैसे वापस मांगे गए तो चौरसिया ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अभनपुर पुलिस ने धारा 420 भादवि (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।