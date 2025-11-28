रायपुर स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना: 2 साल की बच्ची को उठा ले गई अज्ञात महिला, CCTV फुटेज वायरल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों की निगरानी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। संदिग्ध महिला की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी की जा रही है और CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस इसे संभावित अपहरण का मामला मानकर हर एंगल से जांच में जुटी है।