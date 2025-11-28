रायपुर स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना: 2 साल की बच्ची को उठा ले गई अज्ञात महिला, CCTV फुटेज वायरल

2-year-old girl missing: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो साल की एक मासूम बच्ची के लापता होने से शहर में दहशत और सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं। बच्ची की मां वर्षा ठाकुर ने 24 नवंबर को जीआरपी थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में मामला क्षेत्राधिकार के आधार पर गंज थाना को सौंपा गया है।
शिकायत के अनुसार, 21 नवंबर को डोंगरगढ़ निवासी वर्षा ठाकुर और उनके पति प्रशांत भट्ट के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पति गुस्से में दो वर्षीय बेटी अंशिका भट्ट को लेकर घर से निकल गया। वह बच्ची को लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर ठेले से समोसा खरीदने के लिए रुका। इसी दौरान एक अज्ञात महिला मौके का फायदा उठाकर मासूम को अपने साथ ले गई। यह पूरी घटना स्टेशन परिसर में लगे CCTV कैमरों में दर्ज है।
अपनी बच्ची के गायब होने से व्याकुल मां वर्षा ठाकुर लगातार पुलिस से बच्ची को जल्द खोजकर वापस लाने की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा, “मेरी दो साल की बेटी को एक महिला उठा ले गई है। छह दिन हो गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कृपया मेरी बच्ची को ढूंढिए।”
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों की निगरानी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। संदिग्ध महिला की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी की जा रही है और CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस इसे संभावित अपहरण का मामला मानकर हर एंगल से जांच में जुटी है।
