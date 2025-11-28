Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना: 2 साल की बच्ची को उठा ले गई अज्ञात महिला, CCTV फुटेज वायरल

Crime News: रायपुर में 2 साल की बच्ची के लापता होने से शहर में सनसनी फैल गई है। रेलवे स्टेशन से एक अज्ञात महिला मासूम को अपने साथ ले जाती नजर आई, जिसकी तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 28, 2025

2-year-old girl missing: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो साल की एक मासूम बच्ची के लापता होने से शहर में दहशत और सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं। बच्ची की मां वर्षा ठाकुर ने 24 नवंबर को जीआरपी थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में मामला क्षेत्राधिकार के आधार पर गंज थाना को सौंपा गया है।

शिकायत के अनुसार, 21 नवंबर को डोंगरगढ़ निवासी वर्षा ठाकुर और उनके पति प्रशांत भट्ट के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पति गुस्से में दो वर्षीय बेटी अंशिका भट्ट को लेकर घर से निकल गया। वह बच्ची को लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर ठेले से समोसा खरीदने के लिए रुका। इसी दौरान एक अज्ञात महिला मौके का फायदा उठाकर मासूम को अपने साथ ले गई। यह पूरी घटना स्टेशन परिसर में लगे CCTV कैमरों में दर्ज है।

देखें Video

अपनी बच्ची के गायब होने से व्याकुल मां वर्षा ठाकुर लगातार पुलिस से बच्ची को जल्द खोजकर वापस लाने की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा, “मेरी दो साल की बेटी को एक महिला उठा ले गई है। छह दिन हो गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कृपया मेरी बच्ची को ढूंढिए।”

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों की निगरानी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। संदिग्ध महिला की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी की जा रही है और CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस इसे संभावित अपहरण का मामला मानकर हर एंगल से जांच में जुटी है।

28 Nov 2025 01:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना: 2 साल की बच्ची को उठा ले गई अज्ञात महिला, CCTV फुटेज वायरल

रायपुर

छत्तीसगढ़

