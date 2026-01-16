हाईवा ने पिता-पुत्र समेत 3 को कुचला… NH-53 पर टुकड़ों में बंटा था बॉडी, मंजर देख कांप गई लोगों की रूह

मौत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Road Accident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे आरंग में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। पारागांव इलाके में मूरूम से भरे एक हाईवा ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद हाईवा चालक फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है।
जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान श्रवण जलक्षत्री (40 वर्ष), उनके पुत्र मंगलू जलक्षत्री (28 वर्ष) और पोता तिलक जलक्षत्री (6 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार के तीनों सदस्य प्लेटिना बाइक पर बैठकर महानदी में मछली पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान पारागांव के रास्ते में मूरूम से भरे हाईवा ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसा इतना भयानक था कि तीनों लोग बाइक से दूर तक फेंक दिए गए। इसके साथ ही हाईवा का टायर भी उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। दुर्घटना स्थल पर सड़क खून से लाल हो गई और शवों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और चक्काजाम कर विरोध जताया। पुलिस ने समझाइश के बाद जाम हटाया। मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी हाईवा चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर हाईवा जब्त कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है।
इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे-53 पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार को लेकर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। प्रशासन और पुलिस दोनों ही मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं।
