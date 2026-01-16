16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

हाईवा ने पिता-पुत्र समेत 3 को कुचला… NH-53 पर टुकड़ों में बंटा था बॉडी, मंजर देख कांप गई लोगों की रूह

Road Accident: मूरूम से भरे एक हाईवा ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 16, 2026

मौत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Road Accident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे आरंग में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। पारागांव इलाके में मूरूम से भरे एक हाईवा ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद हाईवा चालक फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है।

मछली पकड़ने जा रहे थे मृतक

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान श्रवण जलक्षत्री (40 वर्ष), उनके पुत्र मंगलू जलक्षत्री (28 वर्ष) और पोता तिलक जलक्षत्री (6 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार के तीनों सदस्य प्लेटिना बाइक पर बैठकर महानदी में मछली पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान पारागांव के रास्ते में मूरूम से भरे हाईवा ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

NH-53 पर टुकड़ों में बंटा था बॉडी

हादसा इतना भयानक था कि तीनों लोग बाइक से दूर तक फेंक दिए गए। इसके साथ ही हाईवा का टायर भी उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। दुर्घटना स्थल पर सड़क खून से लाल हो गई और शवों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

स्थानीय प्रतिक्रिया और पुलिस कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और चक्काजाम कर विरोध जताया। पुलिस ने समझाइश के बाद जाम हटाया। मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी हाईवा चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर हाईवा जब्त कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है।

इलाके में आक्रोश का माहौल

इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे-53 पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार को लेकर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। प्रशासन और पुलिस दोनों ही मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हाईवा ने पिता-पुत्र समेत 3 को कुचला… NH-53 पर टुकड़ों में बंटा था बॉडी, मंजर देख कांप गई लोगों की रूह

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

SIR के साथ टैक्स रिकवरी पर जोर, आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर पुलिस ने अफीम के साथ तीन लड़कों को पकड़ा

रायपुर पुलिस ने अफीम के साथ तीन लड़कों को पकड़ा(photo-AI)
रायपुर

रायपुर में धरावी मॉडल की तैयारी शुरू, 4,044 EWS फ्लैट बनेगी नई पहचान

4,044 EWS फ्लैट बनेगी नई पहचान(photo- AI)
रायपुर

हेल्पलाइन, GDP व प्रवासी सम्मेलन जैसी योजनाएं कागजों में सिमटी

हेल्पलाइन, GDP व प्रवासी सम्मेलन जैसी योजनाएं कागजों में सिमटी(Photo-AI)
रायपुर

T20 Match Ticket: स्टूडेंट और फैंस के लिए टी-20 मैच टिकट बिक्री शुरू

T20 Match Ticket: स्टूडेंट और फैंस के लिए टी-20 मैच टिकट बिक्री शुरू, रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भारी भीड़(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.