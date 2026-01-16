हाईवा ने पिता-पुत्र समेत 3 को कुचला… NH-53 पर टुकड़ों में बंटा था बॉडी, मंजर देख कांप गई लोगों की रूह

Road Accident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे आरंग में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। पारागांव इलाके में मूरूम से भरे एक हाईवा ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद हाईवा चालक फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है।