शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक… रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार

हरिशचंद्र अपनी बाइक से खिलेश को लेने के चौक पर पहुंचा। वह कुछ दूर खड़ा था। उसी समय खिलेश पैदल चलते हुए सड़क पार करके उसकी ओर आ रहा था। इस बीच ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सड़क पर भीड़ जुट गई। हरिशचंद्र भी दौड़कर मौके पर पहुंचा। अपनी आंखों के सामने खिलेश को दम तोड़ते देखकर वह सदमे में आ गया। बताया जाता है कि वह कुछ दिन पहले ही लड़की देखने अपने गांव गया था। इसके बाद लौट रहा था। इस साल उसकी शादी की तैयारी थी।