शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक... रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शादी के लिए लड़की देखने के बाद रायपुर पहुंचते ही एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक अपने अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। घटना के समय युवक मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
पुलिस के मुताबिक महासमुंद के बहनी (बसना) निवासी 25 वर्षीय खिलेश प्रधान हीरापुर के सुमित बाजार में काम करता था। कुछ दिन पहले शादी के लिए लड़की देखने अपने गांव गया था। वहां से मंगलवार को लौट रहा था। शाम करीब 5.46 बजे उसने अपने दोस्त हरिशचंद्र चौहान को लेने के लिए फोन करके हीरापुर चौक में बुलाया।
हरिशचंद्र बाइक लेकर चौक पर पहुंचा। करीब 6 बजे खिलेश हीरापुर चौक में ऑटो से उतरा। इसके बाद पैदल कैनाल रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक सीजी 04 पीएस 8010 ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। खिलेश ट्रक के नीचे आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खिलेश मोबाइल में बात करते हुए पैदल चल रहा था। इसी दौरान रांग साइड पर आ रहे तेज रतार ट्रक ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसे रौंदते हुए आगे निकल गया। गंभीर चोट लगने से खिलेश की सांस थम गई। पुलिस ने ट्रक चालक मनोज कुमार कन्नौजे को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
हरिशचंद्र अपनी बाइक से खिलेश को लेने के चौक पर पहुंचा। वह कुछ दूर खड़ा था। उसी समय खिलेश पैदल चलते हुए सड़क पार करके उसकी ओर आ रहा था। इस बीच ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सड़क पर भीड़ जुट गई। हरिशचंद्र भी दौड़कर मौके पर पहुंचा। अपनी आंखों के सामने खिलेश को दम तोड़ते देखकर वह सदमे में आ गया। बताया जाता है कि वह कुछ दिन पहले ही लड़की देखने अपने गांव गया था। इसके बाद लौट रहा था। इस साल उसकी शादी की तैयारी थी।
