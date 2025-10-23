नया रायपुर की हरियाली और संस्कृति ने छू लिया असरानी का दिल, प्लॉट लेने की जताई थी इच्छा… जानें उन्होंने क्या कहा था?

2015 में असरानी ने एक मॉल में शॉपिंग का आनंद लिया। वे मॉल के आधुनिक माहौल को देखकर बहुत खुश हुए और बोले कि रायपुर में भी मेट्रो सिटी जैसा कल्चर आ गया है। वे बहुत सामान्य और जमीन से जुड़े इंसान थे। असरानी ने बताया था कि 70 साल के बाद वह केवल दो घंटे का शूटिंग स्लॉट लेते थे क्योंकि उनका मानना था कि इतने वर्षों के काम के बाद अब उन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। उनका दैनिक जीवन पूरी तरह व्यवस्थित था।