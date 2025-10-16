Actor Vikrant Massey: यंग इंडिया टॉक शो में शामिल हुए अभिनेता विक्रांत मैसी, युवाओं के लिए बताई 5 बातें

Actor Vikrant Massey: @tabeer Hussain। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़े सितारों के बच्चे भी टिक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अपने हुनर को निखारने पर उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर, ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज सबके दिलों में जगह बनाई।इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई हेड स्टार्ट नहीं होता। अगर आप सच्चाई, समर्पण और लगन से काम करेंगे, तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हर बड़ी इमारत तभी मजबूत होती है। जब उसकी नींव गहरी और ठोस होती है। आपकी मेहनत ही आपकी नींव है। यह कहा अभिनेता विक्रांत मैसी ने। वे यंग इंडिया टॉक शो में शामिल होने रायपुर आए थे।