रायपुर

CG News: अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक

CG News: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन असरानी ने हिन्दी सिनेमा में अपने लंबे करियर के दौरान हास्य और सहायक भूमिकाओं से दर्शकों का मनोरंजन किया और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 21, 2025

CG News: अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक

अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन (Photo Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ अभिनेता और निर्देशक गोवर्धन असरानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 84 वर्ष की आयु में सोमवार 20 अक्टूबर को मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में असरानी का निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन असरानी ने हिन्दी सिनेमा में अपने लंबे करियर के दौरान हास्य और सहायक भूमिकाओं से दर्शकों का मनोरंजन किया और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि असरानी की कला और उनके निभाए गए किरदार सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। विष्णुदेव साय ने कहा कि असरानी का निधन हिन्दी सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है।

उन्होंने परिवार और चाहने वालों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति दें। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और आधिकारिक संदेशों के माध्यम से भी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि असरानी की फिल्मों जैसे ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘बावर्ची’, ‘छोटी सी बात’ ने भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अभिनेता की कला और योगदान को याद करें।

असरानी का अंतिम संस्कार सांताक्रुज स्थित शास्त्री नगर श्मशानभूमि में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उनकी यादें और अभिनय भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर हैं। इस प्रकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया।

21 Oct 2025 08:59 am

21 Oct 2025 08:58 am

