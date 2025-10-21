CG News: अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक

उन्होंने परिवार और चाहने वालों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति दें। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और आधिकारिक संदेशों के माध्यम से भी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि असरानी की फिल्मों जैसे ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘बावर्ची’, ‘छोटी सी बात’ ने भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अभिनेता की कला और योगदान को याद करें।