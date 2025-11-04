Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

फिर वादे से पलटा प्रशासन..! राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद, 3 किमी पैदल चलने को मजबूर लोग…

CG Rajyotsav 2025: रायपुर में राज्योत्सव के मेलास्थल के लिए सिटी बसों और 100 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो (ईवी) का संचालन बंद करने से लोग हलाकान हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 04, 2025

राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद(photo-patrika)

राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद(photo-patrika)

CG Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्योत्सव के मेलास्थल के लिए सिटी बसों और 100 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो (ईवी) का संचालन बंद करने से लोग हलाकान हो रहे हैं। इसके चलते वहां जाने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं होने से शहर से दूर मेला देखने के लिए जाने से परहेज कर रहे हैं।

वहीं दूरदराज से आने वाले लोगों को अपने वाहन 2-3 किमी दूर रखने के बाद पैदल चलना पड़ रहा है। दिन के समय किसी तरह मेला स्थल में पहुंचने के बाद रात के समय लौटने वालों के लिए किसी भी तरह का साधन नहीं होने पर दो तीन किमी तक पैदल चलना पड़ रहा है।

CG Rajyotsav 2025: जिला प्रशासन ने पहले की घोषणा

बताया जाता है कि यात्री बसों का संचालन शदाणी दरबार से आगे एक्सप्रेस वे सिग्नल से बायपास रोड में डायवर्ट किया गया है। मेला स्थल तक किसी भी तरह के आवागमन का साधन नहीं होने के कारण शाम होते ही माना बस्ती से आगे सन्नाटा पसरा रहता है।

बता दें कि इसके पहले पीएम नरेन्द्र मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सिटी बस और 100 ईवी चलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन उनके वापस जाते ही बसों व ऑटो को बंद कर दिया गया। बता दें कि जिला प्रशासन ने पहले सिटी, यात्री बस और ऑटो चलाने की घोषणा की थी।

शहर से 20 किमी दूर

शहर से करीब 20 किमी की दूरी तय करने करने के बाद 3 किमी पैदल चलने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके पहले कार, बस, ऑटो और अन्य वाहनों का रूट और पार्किंग तय की गई थी। नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले वीआईपी एवं नागरिकों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन तथा वाहनों की पार्किंग के लिए मार्ग व पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है।

राज्योत्सव स्थल पहुंचने वालों की सुविधानुसार पहुंच मार्गों को 06 रूट में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक रूट में पार्किंग स्थल बनाए गए थे। बता दें कि अभनपुर, धमतरी, बालोद, दुर्ग की ओर से आने वाले वाहनों के लिए राज्योत्सव पहुंच मार्ग (कार/ चारपहिया वाहन से आने वालों के लिए अभनपुऱ -ग्राम बकतरा-ग्राम केन्द्री-बेन्द्री मोड़-मिंटू पब्लिक स्कूल-निमोरा प्रशासनिक अकादमी के सामने से ग्राम निमोरा के पास पार्किंग स्थल बनाया गया है। यहां से लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है।

बसों व ऑटो का संचालन

रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा की राज्योत्सव देखने जाने वालों के लिए सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है। लोगों की परेशानी और व्यवस्था को देखते हुए ऑटो के संचालन पर विचार किया जाएगा ताकि परिजनों के साथ पहुंचने वालों को राहत मिल सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 09:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / फिर वादे से पलटा प्रशासन..! राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद, 3 किमी पैदल चलने को मजबूर लोग…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट बनाएंगे तिरंगा, 100 फीट की ऊंचाई से गुजरेंगे, सूर्यकिरण टीम दिखाएगी शौर्य

आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट बनाएंगे तिरंगा(photo-patrika)
रायपुर

CM साय ने दी सुरक्षित ड्राइविंग की सीख! रजत जयंती वर्ष में रायपुर में 8-9 नवम्बर को MRF नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिप…

CM साय ने दी सुरक्षित ड्राइविंग की सीख(photo-patrika)
रायपुर

Cg News: अब 15 नहीं 75 एकड़ से ज्यादा एरिया में लॉजिस्टिक हब

Cg News: अब 15 नहीं 75 एकड़ से ज्यादा एरिया में लॉजिस्टिक हब
समाचार

Crime News: दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, बचाने आए बड़े भाई पर भी किया हमला

Crime News: दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, बचाने आए बड़े भाई पर भी किया हमला
रायपुर

Chhattisgarh TechStart 2025: नवाचार और निवेश का नया अध्याय, 4 नवंबर को होगा भव्य आयोजन

Chhattisgarh TechStart 2025 (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.