फिर वादे से पलटा प्रशासन..! राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद, 3 किमी पैदल चलने को मजबूर लोग…

राज्योत्सव स्थल पहुंचने वालों की सुविधानुसार पहुंच मार्गों को 06 रूट में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक रूट में पार्किंग स्थल बनाए गए थे। बता दें कि अभनपुर, धमतरी, बालोद, दुर्ग की ओर से आने वाले वाहनों के लिए राज्योत्सव पहुंच मार्ग (कार/ चारपहिया वाहन से आने वालों के लिए अभनपुऱ -ग्राम बकतरा-ग्राम केन्द्री-बेन्द्री मोड़-मिंटू पब्लिक स्कूल-निमोरा प्रशासनिक अकादमी के सामने से ग्राम निमोरा के पास पार्किंग स्थल बनाया गया है। यहां से लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है।