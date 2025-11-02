5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, यहां की लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान, जानें Details

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन (फोटो सोर्स- X हैंडल)
Rajnandgaon News: राजनांदगांव जिले में स्व सहायता समूह से जुड़ीं महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन को लेकर बेहतर काम कर रही हैं। जिले में ऐसे सैकड़ों महिलाएं जो कि लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वयं का रोजगार चलाने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहीं हैं। जिले में लखपति दीदी की संख्या बढ़ने से अभियान को लेकर उत्साह बना हुआ है।
5 नवंबर को देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन स्टेट हाईस्कूल ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में लखपति दीदीयों का सम्मान करेंगे। जिला प्रशासन की टीम उपराष्ट्रपति के आगमन की तैयारी को लेकर जुटा हुआ है। पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी हर एक व्यवस्था पर ध्यान रख रहे हैं।
उपराष्ट्रपति इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी लेने के लिए स्टॉल का जायजा लेंगे। प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के बाद लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही बेहतर कार्य करने वाली लखपति दीदीयों का सम्मान कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
एसडीएम गौतम पाटिल ने बताया कि आयोजन की तैयारी चल रही है। जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह ने बताया कि जिले में लखपति दीदी अभियान बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है। कई महिलाएं हैं जो कि अपने क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के लिए कार्य कर रहीं हैं।
