Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, यहां की लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान, जानें Details

CG News: 5 नवंबर को देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन स्टेट हाईस्कूल ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में लखपति दीदीयों का सम्मान करेंगे। जिला प्रशासन की टीम उपराष्ट्रपति के आगमन की तैयारी को लेकर जुटा हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन (फोटो सोर्स- X हैंडल)

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Rajnandgaon News: राजनांदगांव जिले में स्व सहायता समूह से जुड़ीं महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन को लेकर बेहतर काम कर रही हैं। जिले में ऐसे सैकड़ों महिलाएं जो कि लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वयं का रोजगार चलाने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहीं हैं। जिले में लखपति दीदी की संख्या बढ़ने से अभियान को लेकर उत्साह बना हुआ है।

5 नवंबर को देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन स्टेट हाईस्कूल ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में लखपति दीदीयों का सम्मान करेंगे। जिला प्रशासन की टीम उपराष्ट्रपति के आगमन की तैयारी को लेकर जुटा हुआ है। पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी हर एक व्यवस्था पर ध्यान रख रहे हैं।

लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान

उपराष्ट्रपति इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी लेने के लिए स्टॉल का जायजा लेंगे। प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के बाद लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही बेहतर कार्य करने वाली लखपति दीदीयों का सम्मान कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

एसडीएम गौतम पाटिल ने बताया कि आयोजन की तैयारी चल रही है। जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह ने बताया कि जिले में लखपति दीदी अभियान बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है। कई महिलाएं हैं जो कि अपने क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के लिए कार्य कर रहीं हैं।

ये भी पढ़ें

कुछ लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, PM ने क्यों कही ये बड़ी बात? जानें आदिवासी भाई-बहनों के बारे में क्या बोले…
रायपुर
PM मोदी (फोटो सोर्स- ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 11:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, यहां की लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान, जानें Details

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अतिक्रमण विवाद में दो परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, कलेक्टोरेट में इच्छा मृत्यु की मांग, जानें क्या कहा?

इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा की पहली प्रशासनिक कार्रवाई, थाना प्रभारी सहित आरक्षक हटाए… मची खलबली

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा
राजनंदगांव

लग्जरी कार में चल रहा था ऐसा काम, पुलिस के पहुंचते ही युवक के उड़े होश, फिर…. पौने 13 लाख की संपत्ति जब्त

लग्जरी कार में बैठकर लिख रहा था सट्टा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

Cyclone Montha: चक्रवात “मोंथा” का असर, 1 नवंबर तक इस जिले में होगी भारी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

Rain Photo- Patrika
राजनंदगांव

Dhan Kharidi: 9 हजार 380 किसानों का पंजीयन नहीं.. 31 अक्टूबर निकला तो समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे धान

CG Dhan Kharidi
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.