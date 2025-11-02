5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, यहां की लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान, जानें Details

Rajnandgaon News: राजनांदगांव जिले में स्व सहायता समूह से जुड़ीं महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन को लेकर बेहतर काम कर रही हैं। जिले में ऐसे सैकड़ों महिलाएं जो कि लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वयं का रोजगार चलाने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहीं हैं। जिले में लखपति दीदी की संख्या बढ़ने से अभियान को लेकर उत्साह बना हुआ है।