Raipur News नवा रायपुर में हुआ एयर शो, फाइटर जेट्स ने आसमान में बनाया तिरंगा, दर्शकों की लगी भीड़

Raipur News: फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू ने कमेंट्री की जिम्मेदारी संभाली और दर्शकों को हर करतब की जानकारी दी। शो शुरू होने से पहले तेलीबांधा से सेंध लेक तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 05, 2025

Raipur News: नवा रायपुर में हुआ एयर शो, फाइटर जेट्स ने आसमान में बनाया तिरंगा, दर्शकों की लगी भीड़

नवा रायपुर में हुआ एयर शो (Photo Patrika)

Raipur News: नवा रायपुर में भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम ने आसमान में रोमांचक करतब दिखाए। सेंध तालाब के ऊपर हुए एयर शो में 9 हॉक एमके-132 फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरते हुए ‘तिरंगा’, ‘हार्ट इन द स्काई’ और ‘एरोहेड’ जैसे शानदार फॉर्मेशन पेश किए। ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी ने सूर्यकिरण टीम का नेतृत्व किया, जबकि स्क्वॉड्रन लीडर गौरव पटेल, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, टीम का हिस्सा रहे। गौरव ने कहा कि यह शो उनके लिए बेहद खास रहा।

5 किलोमीटर तक लगा जाम

वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू ने कमेंट्री की जिम्मेदारी संभाली और दर्शकों को हर करतब की जानकारी दी। शो शुरू होने से पहले तेलीबांधा से सेंध लेक तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। आम लोगों के साथ वीआईपी वाहन भी जाम में फंसे रहे, जबकि एयरपोर्ट से सत्य साई हॉस्पिटल तक वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही।

मोबाइल कैमरों में रोमांचक नजारा कैद

फाइटर जेट्स के रोमांचक नजारों को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। आसमान में उड़ते विमानों की गूंज और करतबों को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। कई लोगों ने इन शानदार क्षणों को वीडियो और तस्वीरों के रूप में सोशल मीडिया पर साझा किया।

