Weather Alert: छत्तीसगढ़ में 5 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से महिला की मौत, 11 घायल

रायपुर@ पीलूराम साहू। Weather Alert: नौतपा के आखिरी दिन मंगलवार को राजधानी में दिनभर उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विपरीत न अंधड़ चल रहा है और न बारिश हो रही है। ऐसा पूर्वानुमान 29 मई को जारी किया गया है। नौतपा भी निकल गया। इस दौरान लू तो नहीं चली, लेकिन उमस हावी रही। राजधानी समेत प्रदेश में अगले 5 दिनों तक अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। 50-60 किमी की गति से हवा चलेगी।