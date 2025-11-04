टेंडर में गड़बड़ी का आरोप! MMU चलाने का अनुभव नहीं फिर भी दे दिया ठेका, CGMSC पर उठ रहे सवाल…

CGMSC News: छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में चलने वाली प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान मोबाइल मेडिकल यूनिट (पीएम जनमन एमएमयू) के वर्कऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीजीएमएससी ने अनुभव न रखने वाली एजेंसी को ठेका देकर नियमों का उल्लंघन किया है। एजेंसी ने टेंडर जमा करने के समय 6 स्वास्थ्य परियोजना के अनुभव का दावा किया था। सत्यापन के बाद केवल दो परियोजनाएं वास्तविक व संतोषप्रद पाई गईं। बाकी में संचालन खराब दिखा।