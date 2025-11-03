CG News: प्रदेश के हर जिले में राज्योत्सव शुरू, छत्तीसगढ़ी आभूषण सुता, पहुंची, करधनी और बनुवारिया का आकर्षण

छत्तीसगढ़ी आभूषणों में सुता, पहुंची, रुपया माला, करधनी, बनुवारिया, ककनी, मुंदरी, पैरी, कटहल, लच्छा, बिछिया, नागमोती आदि ज्यादा पसंद आए। मेले में आई नमिता, रागनी, राजेश का कहना है कि इन गहनों को उन्होंने आदिवासी नृत्य के दौरान कलाकारों को पहने देखा था। अभी इन्हें खुद अपने सामने देख और पहन रहे हैं, जो हमारे लिए खुशी की बात है। कुछ ऐसे सामान है, जो हमारे घर में है, लेकिन उनका नाम मालूम नहीं है। यहां आकर उनका नाम व उपयोग भी पता चला।