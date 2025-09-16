Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

अंगीकार 2025 अभियान! शहरी गरीबों तक पहुंचेगा पक्का घर और उज्ज्वल भविष्य, मिलेंगी ये सारी सुविधा…

PM Awas Yojana 2.0: आवासीय लाभ और अन्य सुविधाओं को हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने अंगीकार 2025 अभियान की शुरुआत कर दी है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

अंगीकार 2025 अभियान! शहरी गरीबों तक पहुंचेगा पक्का घर और उज्ज्वल भविष्य, मिलेंगी ये सारी सुविधा...(photo-patrika)
अंगीकार 2025 अभियान! शहरी गरीबों तक पहुंचेगा पक्का घर और उज्ज्वल भविष्य, मिलेंगी ये सारी सुविधा...(photo-patrika)(फोटो- Patrika.com)

PM Awas Yojana 2.0: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ( पीएमएवाय-यू ) 2.0 के तहत आवासीय लाभ और अन्य सुविधाओं को हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने अंगीकार 2025 अभियान की शुरुआत कर दी है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा।

अभियान के दौरान पीएम आवास मेला- शहरी का आयोजन 27 सितंबर तथा 31 अक्टूबर के बीच जिला मुख्यालयों और नगर निगम स्तर पर किया जाएगा। इसमें पात्र परिवारों को योजना की विस्तृत जानकारी, पंजीयन, ऋण सुविधा, और पहले से स्वीकृत घरों के शीघ्र निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अंगीकार 2025 के माध्यम से हर शहरी गरीब परिवार को पक्का घर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और समान दिलाया जाए।

PM Awas Yojana 2.0: मुख्य उद्देश्य...

  • 20 लाख पहले से स्वीकृत घरों का शीघ्र निर्माण पूरा करना।
  • PM सूर्या घर : मुफ्त बिजली योजना का लाभ आवास योजना के लाभार्थियों तक पहुंचाना।
  • पात्र आवेदकों का ऑन-स्पॉट सत्यापन और ऋण मेला के माध्यम से गृह ऋण उपलब्ध कराना।
  • झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, सफाई कर्मी, ठेला-खोमचा व्यापारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक जैसे स्पेशल फोकस ग्रुप तक योजना पहुंचाना।

ऐसे होगा आयोजन

  • घर-घर अभियान : स्वयंसेवक व नगर निकाय टीमें पात्र परिवारों से संपर्क कर आवेदन में मदद करेंगी।
  • नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, पोस्टर, क्विज़ प्रतियोगिता जैसे जागरूकता कार्यक्रम होंगे।
  • सहायता शिविर में लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया, ऋण सुविधा, सौर ऊर्जा और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
  • गृहप्रवेश समारोह 20 अक्टूबर को नवनिर्मित मकानों में लाभार्थियों के साथ मनाया जाएगा।
  • महिलाओं, विद्यार्थियों और उत्कृष्ट आवास निर्माण करने वाले लाभार्थियों का समान।
  • हेल्थ कैंप, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि व आयुष्मान भारत शिविर जैसे कन्वर्जेन्स कार्यक्रम।
  • सेल्फी बूथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्टॉलों के जरिए जनभागीदारी को बढ़ावा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 01:14 pm

Published on:

16 Sept 2025 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अंगीकार 2025 अभियान! शहरी गरीबों तक पहुंचेगा पक्का घर और उज्ज्वल भविष्य, मिलेंगी ये सारी सुविधा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.