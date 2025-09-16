अंगीकार 2025 अभियान! शहरी गरीबों तक पहुंचेगा पक्का घर और उज्ज्वल भविष्य, मिलेंगी ये सारी सुविधा…

अभियान के दौरान पीएम आवास मेला- शहरी का आयोजन 27 सितंबर तथा 31 अक्टूबर के बीच जिला मुख्यालयों और नगर निगम स्तर पर किया जाएगा। इसमें पात्र परिवारों को योजना की विस्तृत जानकारी, पंजीयन, ऋण सुविधा, और पहले से स्वीकृत घरों के शीघ्र निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अंगीकार 2025 के माध्यम से हर शहरी गरीब परिवार को पक्का घर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और समान दिलाया जाए।