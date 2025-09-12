नगर निगम के संपत्ति टैक्स की नोटिस पर भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले– यह अवैध… लेकिन मैं चुकाऊंगा राशि

दरअसल, बघेल ने सोशल मीडिया में नोटिस की जानकारी साझा की है। साथ ही लिखा है, वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता। फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णु देव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है। मुझे बताया गया है कि मुझे 7258 रुपए का भुगतान करना है। उन्होंने आगे लिखा है, भले ही यह नोटिस अवैध हो, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा है कि वे भी तैयार रहें, क्योंकि उनकी सरकार ’कुनकुरी सदन’ का भी तो टैक्स मांगेगी!