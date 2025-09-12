Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

नगर निगम के संपत्ति टैक्स की नोटिस पर भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले– यह अवैध… लेकिन मैं चुकाऊंगा राशि

Notice to Bhupesh Baghel: बघेल ने सोशल मीडिया में नोटिस की जानकारी साझा की है। साथ ही लिखा है, वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2025

Notice to Bhupesh Baghel (Photo source- Patrika)
Notice to Bhupesh Baghel (Photo source- Patrika)

Notice to Bhupesh Baghel: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायपुर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शांति नगर स्थित पाटन सदन के सरकारी बंगले के लिए जारी किया है। बघेल को प्रॉपर्टी टैक्स का 7258 रुपए जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजा गया है। बघेल ने इस नोटिस को अवैध बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ‘मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 7,258 रुपए अदा करने का वचन देता हूं।’

Notice to Bhupesh Baghel: फिर भी मैं मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करूंगा…

दरअसल, बघेल ने सोशल मीडिया में नोटिस की जानकारी साझा की है। साथ ही लिखा है, वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता। फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णु देव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है। मुझे बताया गया है कि मुझे 7258 रुपए का भुगतान करना है। उन्होंने आगे लिखा है, भले ही यह नोटिस अवैध हो, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा है कि वे भी तैयार रहें, क्योंकि उनकी सरकार ’कुनकुरी सदन’ का भी तो टैक्स मांगेगी!

ये भी पढ़ें

एक्शन लेते ही काम पूरा! संपत्ति कर के बड़े बकायादार की दुकानें सील करते ही 5 लाख बकाया टैक्स जमा…
रायपुर
एक्शन लेते ही काम पूरा! संपत्ति कर के बड़े बकायादार की दुकानें सील करते ही 5 लाख बकाया टैक्स जमा...(photo-patrika)

आईडी जल्द ही अपडेट की जाएगी

Notice to Bhupesh Baghel: मीनल चौबे, महापौर, रायपुर: सरकारी आवास का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है, परंतु जलकर-मलकर और समेकित कर लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। बल्कि पूर्व में उनके द्वारा जिस आईडी से समेकित कर जमा किया गया था, वह आईडी अपडेट नहीं हुई। इसलिए उनका नाम ऑनलाइन में शो कर रहा है, वह जल्द अपडेट हो जाएगी। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है।

ये भी पढ़ें

टैक्स सुधार से 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, टीएस सिंहदेव ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर दी सलाह
रायपुर
पेट्रोल 5 रुपए तक हो सकता है सस्ता (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 12:09 pm

Published on:

12 Sept 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नगर निगम के संपत्ति टैक्स की नोटिस पर भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले– यह अवैध… लेकिन मैं चुकाऊंगा राशि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.