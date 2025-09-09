टैक्स सुधार से 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, टीएस सिंहदेव ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर दी सलाह

CG News: यदि 20 प्रतिशत इथेनॉल जिस पर जीएसटी अधिरोपित है को शेष करो से जो पेट्रोल पर लगते हैं से मुक्त कर दिया जाए तो पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी हो जाएगी। उन्होंने बताया इथेनॉल पर जीएसटी के अतिरिक्त करो को हटा दिया जाए तो कि ई-20 ईंधन की अनुमानित लागत क्रूड प्रोसेसिंग, जीएसटी सहित इथेनॉल की खरीदी और बलेंडिंग के बाद लागत 94.95 रु लीटर आता है।