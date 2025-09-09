टैक्स सुधार से 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, टीएस सिंहदेव ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर दी सलाह

CG News: पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कर संरचना में सुधार की सलाह दी है। उन्होंने लिखा है कि कर संरचना में सुधार का सीधा फायदा आम उपभोक्ता को होगा। इस सुधार से पेट्रोल की कीमतों को 5 रुपए तक कम किया जा सकेगा।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को यह बताया है कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर दोहरा कराधान है। शुद्ध इथेनॉल पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है और जब इस इथेनॉल को ई-20 अनुपात में पेट्रोल में मिलाया जाता है तब उस पर पेट्रोल पर लगने वाला उत्पाद कर और सेस के साथ राज्यों वैट भी अधिरोपित हो जाता है।
CG News: यदि 20 प्रतिशत इथेनॉल जिस पर जीएसटी अधिरोपित है को शेष करो से जो पेट्रोल पर लगते हैं से मुक्त कर दिया जाए तो पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी हो जाएगी। उन्होंने बताया इथेनॉल पर जीएसटी के अतिरिक्त करो को हटा दिया जाए तो कि ई-20 ईंधन की अनुमानित लागत क्रूड प्रोसेसिंग, जीएसटी सहित इथेनॉल की खरीदी और बलेंडिंग के बाद लागत 94.95 रु लीटर आता है।