Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

टैक्स सुधार से 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, टीएस सिंहदेव ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर दी सलाह

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे कराधान खत्म करने की मांग की। सुधार से पेट्रोल 5 रुपये तक सस्ता हो सकता है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 09, 2025

पेट्रोल 5 रुपए तक हो सकता है सस्ता (Photo source- Patrika)
पेट्रोल 5 रुपए तक हो सकता है सस्ता (Photo source- Patrika)

CG News: पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कर संरचना में सुधार की सलाह दी है। उन्होंने लिखा है कि कर संरचना में सुधार का सीधा फायदा आम उपभोक्ता को होगा। इस सुधार से पेट्रोल की कीमतों को 5 रुपए तक कम किया जा सकेगा।

CG News: शुद्ध इथेनॉल पर 5 प्रतिशत जीएसटी

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को यह बताया है कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर दोहरा कराधान है। शुद्ध इथेनॉल पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है और जब इस इथेनॉल को ई-20 अनुपात में पेट्रोल में मिलाया जाता है तब उस पर पेट्रोल पर लगने वाला उत्पाद कर और सेस के साथ राज्यों वैट भी अधिरोपित हो जाता है।

ये भी पढ़ें

हेलमेट जागरूकता अभियान पड़ा फीका, पेट्रोल पंपों पर दिखी लापरवाही.. तो कुछ पर सख्ती का असर
रायपुर
शहर के कुछ पेट्रोल पंपों में अब धीरे-धीरे कड़ा रुख (Photo source- Patrika)

इथेनॉल 94.95 रु लीटर

CG News: यदि 20 प्रतिशत इथेनॉल जिस पर जीएसटी अधिरोपित है को शेष करो से जो पेट्रोल पर लगते हैं से मुक्त कर दिया जाए तो पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी हो जाएगी। उन्होंने बताया इथेनॉल पर जीएसटी के अतिरिक्त करो को हटा दिया जाए तो कि ई-20 ईंधन की अनुमानित लागत क्रूड प्रोसेसिंग, जीएसटी सहित इथेनॉल की खरीदी और बलेंडिंग के बाद लागत 94.95 रु लीटर आता है।

ये भी पढ़ें

No helmet-No petrol: बिना हेलमेट वालों को मिला पेट्रोल, अभियान के पहले दिन ही नियमों की अनदेखी
रायपुर
‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ पर नहीं बरती सख्ती (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 10:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / टैक्स सुधार से 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, टीएस सिंहदेव ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर दी सलाह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.