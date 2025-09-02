Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

सच तो ये है… रायपुर-भिलाई में नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, आखिर कैसे होगा सुधार?

CG News: रायपुर के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की घोषणा हवाहवाई निकली। एसोसिएशन ने 1 सितंबर (सोमवार) से पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट के दोपहिया सवारों को पेट्रोल नहीं देने की घोषणा की थी।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 02, 2025

सच तो ये है… रायपुर-भिलाई में नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, आखिर कैसे होगा सुधार?(photo-patrika)
सच तो ये है… रायपुर-भिलाई में नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, आखिर कैसे होगा सुधार?(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की घोषणा हवाहवाई निकली। एसोसिएशन ने 1 सितंबर (सोमवार) से पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट के दोपहिया सवारों को पेट्रोल नहीं देने की घोषणा की थी। इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री और कलेक्टर को भी दी थी। इस घोषणा पर पहले ही दिन अमल नहीं हो पाया।

शहरभर के पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल दिया जाता रहा। पेट्रोल पंपों पर न किसी ने रोका और न टोका।कई जगह तो हेलमेट पहनने की चेतावनी वाले बैनर-पोस्टर तक नजर नहीं आए।

No helmet-No petrol: बिना हेलमेट वालों को मिला पेट्रोल, अभियान के पहले दिन ही नियमों की अनदेखी
रायपुर
‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ पर नहीं बरती सख्ती (Photo source- Patrika)

CG News: कैसे आएगा सुधार

बिना हेलमेट के दोपहिया चलाना लोगों की आदत बन गई है, जबकि जिले में हर साल सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट के चलते ही होती है। इसके बावजूद लोग गंभीर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन इसका भी ज्यादा असर नहीं दिखता। पहली बार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वालों ने अच्छी पहल की थी, लेकिन इस पहल ने पहले ही दिन दम तोड़ दिया।

भिलाई छावनी सीएसपी हेम प्रकाश नायक कहा की छावनी चौक में कार्रवाई करने पर युवक ने हंगामा किया। तब उसे जामुल थाना लेकर गए। वहां माफीनामा लिखकर दिया, तो समझा कर छोड़ दिया गया है। हेलमेट को लेकर जांच आगे भी जारी रहेगी।

पंप वाले ही पेट्रोल भराने दे रहे हेलमेट

दुर्ग जिले में नो हेलमेट-नो पेट्रोल नीति भी लागू की गई है। हालांकि ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर अब भी बिना हेलमेट वालों को भी पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं कुछ पेट्रोल पंप पर अलग से हेलमेट रखा गया है, ताकि पेट्रोल देते वक्त वाहन चालक को हेलमेट पहने दिखाया जा सके।

चालान के आंकड़ों की तरह हर साल बढ़ते जा रहे बिना हेलमेट से होने वाली दो पहिया सवारों की मौत के आंकड़े…

प्रदेश के दो बड़े शहरों में हेलमेट की अनिवार्यता की पोल एक बार फिर खुल गई। न लोगों में इसे गंभीरता से निभाने की सोच दिखी और न ही इसे लागू करने वालों में ठोस कार्रवाई का दम। हर बार यही होता है-हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का फरमान जारी होता है, कुछ दिनों तक चालान काटे जाते हैं, आंकड़े और जुर्माने की रकम बढ़ती है।

लेकिन नतीजा? सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या हर साल और बढ़ती जाती है। हेलमेट को लेकर प्रशासन और जनता की यह कभी हां, कभी ना वाली लापरवाही मौत को दावत देने से कम नहीं। बताते चलें कि रायपुर में पेट्रोलियम एसोसिएशन ने बिना हेलमेट के दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं देने की बात कही थी तो दुर्ग में पुलिस की ओर ये फरमान जारी हुआ था।

पुलिस कार्रवाई कर रही है

रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने कहा की बिना हेलमेट के दोपहिया चलाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। चौक-चौराहों के अलावा आईटीएमएस के जरिए भी कार्रवाई की जा रही है। सभी दोपहिया शोरूम संचालकों को भी पत्र लिखकर कहा गया कि दोपहिया के साथ हेलमेट जरूर दें।

Published on:

02 Sept 2025 11:34 am

Chhattisgarh / Raipur / सच तो ये है… रायपुर-भिलाई में नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, आखिर कैसे होगा सुधार?

पत्रिका कनेक्ट