सच तो ये है… रायपुर-भिलाई में नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, आखिर कैसे होगा सुधार?

बिना हेलमेट के दोपहिया चलाना लोगों की आदत बन गई है, जबकि जिले में हर साल सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट के चलते ही होती है। इसके बावजूद लोग गंभीर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन इसका भी ज्यादा असर नहीं दिखता। पहली बार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वालों ने अच्छी पहल की थी, लेकिन इस पहल ने पहले ही दिन दम तोड़ दिया।