Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

No helmet-No petrol: बिना हेलमेट वालों को मिला पेट्रोल, अभियान के पहले दिन ही नियमों की अनदेखी

No helmet-No petrol: सुरक्षा संदेश देते हुए पोस्टर लगाया गया है कि जिसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 02, 2025

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ पर नहीं बरती सख्ती (Photo source- Patrika)
‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ पर नहीं बरती सख्ती (Photo source- Patrika)

No helmet-No petrol: नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के पहले दिन सोमवार दोपहर 12.30 बजे से पत्रिका की टीम शहर के अलग-अलग कोने में स्थित पेट्रोल पंपों पर पड़ताल करने पहुंची। देखा कि पंपों पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों की भी लाइन लगी है। कर्मचारी सभी चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं, बिना हेलमेट वालों को जागरूक नहीं कर रहे हैं।

नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम लागू किया

कुछ पेट्रोल पंपों पर जागरुकता को लेकर पोस्टर भी नहीं दिखे, जबकि रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 1 सितंबर से शहर में नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम लागू किया जाएगा। शुरुआत में चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने की बात कहकर जागरूक किया जाएगा। यह फैसला प्रदेश में सडक़ हादसों में होने वाली मौतों को देखते हुए एसोसिएशन ने लिया है, लेकिन इसको लेकर न तो सख्ती बरती गई और न फैसले को फॉलो करते एसोसिएशन वाले दिखे।

ये भी पढ़ें

CG News: पेट्रोल से घर में आग लगाने वाला आरोपी 5 साल के लिए जेल भेजा गया
जांजगीर चंपा
CG News: पेट्रोल से घर में आग लगाने वाला आरोपी 5 साल के लिए जेल भेजा गया(photo-patrika)

No helmet-No petrol: केस-1

दोपहर के 12.37 बज रहे थे, पं. रविशकंर शुक्ल यूनिवर्सिटी के पास स्थित ङ्क्षहदुस्तान पेट्रोलियम में पत्रिका की टीम पहुंची। यहां एक के बाद एक दोपहिया चालकों की लाइन बिना हेलमेट पहने पेट्रोल डलवाने के लिए लगी थीं। यहां हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने पोस्टर नहीं लगाया गया था। हालांकि कर्मचारी ने पेट्रोल डलवाने वालों को अगली बार आने पर हेलमेट पहनकर आने को कहा।

केस-2

12.45 बजे आरके कॉलेज के सामने स्थित भारत पेट्रोलियम में जब पत्रिका की टीम पहुंची तो देखा कि यहां भी किसी भी प्रकार का पोस्टर लोगों को जागरूक करने के लिए नहीं लगाया गया है और ना ही लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कहा जा रहा है, जब कर्मचारी से हेलमेट पहनने जागरूक करने की बात कही गई तो उसका कहना था कि जिस पेट्रोल पंप में आदेश आया है वहां करवा रहे है, यहां अबतक किसी भी प्रकार का आदेश नहीं आया है।

केस-3

रायपुरा स्थित पेट्रोल पंप में दोपहर 12.40 बजे पत्रिका टीम पहुंची। यहां भी सिर्फ दिखावे के लिए हेलमेट पहनने के लिए पोस्टर लगा हुआ था। बाइक चालकों को हेलमेट पहनने समझाइश नहीं दी जा रही थीं और ना ही जागरूक किया जा रहा था।

​केस-4

No helmet-No petrol: न्यू राजेंद्र नगर स्थित भारत पेट्रोलियम में शाम 5.30 बजे पहुंचे तो देखा कि यहां भी दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने जागरूक नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा संदेश देते हुए पोस्टर लगाया गया है कि जिसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसको लेकर जब कर्मचारी से कहा कि लोगों को हेलमेट पहनने क्यों नहीं कह रहे तो उनका कहना था बस ऐसे ही।

ये भी पढ़ें

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान पहले दिन ही ढीला, नियम सिर्फ कागजों तक सीमित? उठा सवाल…
रायपुर
‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान पहले दिन ही ढीला(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 08:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / No helmet-No petrol: बिना हेलमेट वालों को मिला पेट्रोल, अभियान के पहले दिन ही नियमों की अनदेखी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट