Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान पहले दिन ही ढीला, नियम सिर्फ कागजों तक सीमित? उठा सवाल…

No Helmet No Petrol: राजधानी रायपुर में 1 सितंबर से पेट्रोल पंप संचालकों ने नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान शुरू करने का फैसला लिया था।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान पहले दिन ही ढीला(photo-patrika)
‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान पहले दिन ही ढीला(photo-patrika)

No Helmet No Petrol: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 1 सितंबर से पेट्रोल पंप संचालकों ने नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान शुरू करने का फैसला लिया था। लेकिन जमीनी हकीकत में यह पहल फिलहाल असरदार साबित नहीं हो रही है। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले दोपहिया चालकों को आसानी से पेट्रोल मिल रहा है।

No Helmet, No Petrol: रायपुर में बेअसर रहा ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान

बता दें कि सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने के मकसद से पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने स्वयं इस अभियान का निर्णय लिया था। तय किया गया था कि 1 सितंबर से जिले के सभी पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़ें

नो हेलमेट, नो पेट्रोल दुर्घटना को देखते हुए कलेक्टर का आदेश, कहा- कड़ा फैसला जनहित में…
भिलाई
नो हेलमेट, नो पेट्रोल दुर्घटना को देखते हुए कलेक्टर का आदेश, कहा- कड़ा फैसला जनहित में...(photo-patrika)

इस संबंध में एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपकर अभियान की जानकारी दी थी। प्रशासन की ओर से भी इस कदम को पूरा समर्थन मिला। हालांकि, पहले ही दिन अभियान ढीला नजर आया और बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल मिलना जारी रहा। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा या वाकई सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 10:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान पहले दिन ही ढीला, नियम सिर्फ कागजों तक सीमित? उठा सवाल…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट