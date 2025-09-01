‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान पहले दिन ही ढीला, नियम सिर्फ कागजों तक सीमित? उठा सवाल…

इस संबंध में एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपकर अभियान की जानकारी दी थी। प्रशासन की ओर से भी इस कदम को पूरा समर्थन मिला। हालांकि, पहले ही दिन अभियान ढीला नजर आया और बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल मिलना जारी रहा। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा या वाकई सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई जाएगी।