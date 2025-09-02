Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

गणेश विसर्जन और ईद पर डीजे बैन… पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चुस्त, कैमरे से रखेंगे नजर

CG News: प्रशासन के मुताबिक, गणेश विसर्जन व ईद-ए-मिलाद पर्व को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहेगी। साथ ही कहा कि सभी समाज के लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 02, 2025

गणेश विसर्जन और ईद पर डीजे बैन (Photo source- Patrika)
गणेश विसर्जन और ईद पर डीजे बैन (Photo source- Patrika)

CG News: कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में गणेश विसर्जन और ईद-ए-मिलाद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान गणेश विसर्जन और ईद पर डीजे बैन रहेगा। साथ ही जुलूस में पटाखे का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। एडीएम माशंकर बंदे व एएसपी लखन पटले ने समाज के नागरिकों से यह अपील की है कि वह त्योहार मनाएं, पर शांति को भी बरकरार रखें।

प्रशासन के मुताबिक, गणेश विसर्जन व ईद-ए-मिलाद पर्व को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहेगी। साथ ही कहा कि सभी समाज के लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जुलूस निकालें। सख्ती की तैयारी: जिले के सभी थाना प्रभारियों को आने वाले त्योहारों को देखते हुए बेहतर सुरक्षा-व्यवस्था और त्योहारों के शांतिपूर्ण के लिए बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

CG News: इसके तहत थाने में और थाना क्षेत्रों में शांति समिति व स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक लेकर उनसे बेहतर सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। सभी चौक-चौराहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती रहेगी। वहीं, सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की हुड़दंगियों पर पैनी नजर होगी, कैमरे से भी इनपर नजर रखी जाएगी। घटना पर सख्त कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

गणेशोत्सव पर भाईचारे की मिसाल: यहां 25 साल से हिन्दू-मुस्लिम मिलकर निभा रहे परंपरा, विसर्जन जुलूस में गूंजते हैं एकता के जयघोष
बिलासपुर
Ganesh Chaturthi 2025: आज बैंड-बाजों के साथ पंडालों, घरों और प्रतिष्ठानों में विराजेंगे गणपति(photo-patrika)

ये भी पढ़ें

Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव गणेश झांकी के लिए रूट तैयार, डीजे बजाने एसडीएम से लेना होगा परमिशन
राजनंदगांव
Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव गणेश झांकी के लिए रूट तैयार, डीजे बजाने एसडीएम से लेना होगा परमिशन

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गणेश विसर्जन और ईद पर डीजे बैन… पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चुस्त, कैमरे से रखेंगे नजर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट