गणेश विसर्जन और ईद पर डीजे बैन… पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चुस्त, कैमरे से रखेंगे नजर

CG News: कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में गणेश विसर्जन और ईद-ए-मिलाद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान गणेश विसर्जन और ईद पर डीजे बैन रहेगा। साथ ही जुलूस में पटाखे का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। एडीएम माशंकर बंदे व एएसपी लखन पटले ने समाज के नागरिकों से यह अपील की है कि वह त्योहार मनाएं, पर शांति को भी बरकरार रखें।
प्रशासन के मुताबिक, गणेश विसर्जन व ईद-ए-मिलाद पर्व को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहेगी। साथ ही कहा कि सभी समाज के लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जुलूस निकालें। सख्ती की तैयारी: जिले के सभी थाना प्रभारियों को आने वाले त्योहारों को देखते हुए बेहतर सुरक्षा-व्यवस्था और त्योहारों के शांतिपूर्ण के लिए बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
CG News: इसके तहत थाने में और थाना क्षेत्रों में शांति समिति व स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक लेकर उनसे बेहतर सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। सभी चौक-चौराहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती रहेगी। वहीं, सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की हुड़दंगियों पर पैनी नजर होगी, कैमरे से भी इनपर नजर रखी जाएगी। घटना पर सख्त कार्रवाई होगी।