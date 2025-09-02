गणेश विसर्जन और ईद पर डीजे बैन… पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चुस्त, कैमरे से रखेंगे नजर

CG News: इसके तहत थाने में और थाना क्षेत्रों में शांति समिति व स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक लेकर उनसे बेहतर सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। सभी चौक-चौराहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती रहेगी। वहीं, सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की हुड़दंगियों पर पैनी नजर होगी, कैमरे से भी इनपर नजर रखी जाएगी। घटना पर सख्त कार्रवाई होगी।