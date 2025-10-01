दूधाधारी मठ में सोने के मुकुट से श्रीराम का अभिषेक, 600 साल पुराना कंकाली मठ खुलेगा

रावण का कद लगातार बढ़ा है। कहीं रावण 50 से 100 फीट ऊंचा हुआ तो कहीं 30 से 70 फीट का। विजयादशमी पर्व पर शहर के दर्जनभर मैदानों में रावण, कुंभकरण और मेघनाद का दहन किया जाएगा। सतरंगी आतिशबाजी दर्शकों के लिए मुय आकर्षण का केंद्र होगी। शाम 6 से 8 बजे के बीच दशहरा उत्सव की धूम रहेगी। ऐतिहासिक रावणभाठा मैदान में रामलीला मंचन के साथ रावण का दहन और आतिशबाजी होगी। डब्ल्यूआरएस के मैदान में 110 फीट का रावण और 85-85 फीट का कुंभकरण और मेघनाद के पुतले पर क्रेन की सहायता से कलाकारों की टीम मुखौटा लगाएगी।