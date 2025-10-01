Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

दूधाधारी मठ में सोने के मुकुट से श्रीराम का अभिषेक, 600 साल पुराना कंकाली मठ खुलेगा

Raipur: कंकाली मठ श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। जहां मां दुर्गा के अस्त्र-शस्त्रों का दर्शन करेंगे। इसी दिन शहर के दर्जनभर दशहरा मैदानों में अन्याय, अत्याचार का प्रतीक रावण धू-धूकर जलेगा।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 01, 2025

दूधाधारी मठ में सोने के मुकुट से श्रीराम का अभिषेक, 600 साल पुराना कंकाली मठ खुलेगा

दूधाधारी मठ (Photo Patrika)

Raipur: अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न 2 अक्टूबर को मनाने के लिए राजधानी तैयार है। दशहरा मैदानों में दिन-रात तैयारियां चल रही हैं। शहर के प्राचीन दूधाधारी मठ में भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण का सोने के मुकुट से अभिषेक, विशेष शृंगार आरती होगी और साल में पहली बार 600 पुराना कंकाली मठ श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। जहां मां दुर्गा के अस्त्र-शस्त्रों का दर्शन करेंगे। इसी दिन शहर के दर्जनभर दशहरा मैदानों में अन्याय, अत्याचार का प्रतीक रावण धू-धूकर जलेगा।

रावण का कद लगातार बढ़ा है। कहीं रावण 50 से 100 फीट ऊंचा हुआ तो कहीं 30 से 70 फीट का। विजयादशमी पर्व पर शहर के दर्जनभर मैदानों में रावण, कुंभकरण और मेघनाद का दहन किया जाएगा। सतरंगी आतिशबाजी दर्शकों के लिए मुय आकर्षण का केंद्र होगी। शाम 6 से 8 बजे के बीच दशहरा उत्सव की धूम रहेगी। ऐतिहासिक रावणभाठा मैदान में रामलीला मंचन के साथ रावण का दहन और आतिशबाजी होगी। डब्ल्यूआरएस के मैदान में 110 फीट का रावण और 85-85 फीट का कुंभकरण और मेघनाद के पुतले पर क्रेन की सहायता से कलाकारों की टीम मुखौटा लगाएगी।

महामाया मंदिर के पंडित मनोज शुक्ल बताते हैं कि इस दिन नीलकंठेश्वर भगवान के रूप में नीलकंठ पक्षी देखना शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखने के लिए लोग उसे ढूंढते हैं। सोनपत्ती देकर बड़ों से आशीर्वाद लेने की हमारी संस्कृति है।

राजधानी में रावण की एक पूरी पट्टी

राजधानी में रावण की एक पूरी पट्टी है। जहां रावण की स्थायी मूर्ति बनी हुई है। ऐतिहासिक रावणभाठा मैदान के अलावा रामकुंड मैदान और कटोरातालाब में बूढ़ीमाई मंदिर के करीब। इन जगहों का मैदान रावण के नाम दर्ज है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 11:31 am

Published on:

01 Oct 2025 11:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दूधाधारी मठ में सोने के मुकुट से श्रीराम का अभिषेक, 600 साल पुराना कंकाली मठ खुलेगा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: सरकारी स्कूलों में बनेंगी 9 हजार स्मार्ट क्लास, लगेंगे 22 हजार कम्प्यूटर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

CG News: सरकारी स्कूलों में बनेंगी 9 हजार स्मार्ट क्लास, लगेंगे 22 हजार कम्प्यूटर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा
रायपुर

CG News: रात 12 बजे बंद होंगे क्लब-बार, 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा प्रवेश

CG News: रात 12 बजे बंद होंगे क्लब-बार, 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा प्रवेश
रायपुर

Raipur News: रायपुर में बनेगा एनसीए स्तर का ट्रेनिंग सेंटर, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मिलेगा बढ़ावा

Raipur News: रायपुर में बनेगा एनसीए स्तर का ट्रेनिंग सेंटर, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मिलेगा बढ़ावा
रायपुर

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई “स्मार्ट”, नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई “स्मार्ट”, नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू
रायपुर

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस : रायपुर में 1 अक्टूबर को होगा राज्य स्तरीय आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस : रायपुर में 1 अक्टूबर को होगा राज्य स्तरीय आयोजन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.