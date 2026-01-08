8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

APAR ID: शिक्षा में डिजिटल पहचान की बड़ी उपलब्धि, प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों की बनी अपार आईडी

APAR ID: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ में अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी निर्माण में बड़ी सफलता मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 08, 2026

प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों की APAR ID (photo source- Patrika)

प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों की APAR ID (photo source- Patrika)

APAR ID: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहचान को सुदृढ़ करने के लिए लागू अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में अपार-आईडी निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 7 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 57,045 विद्यालयों में अध्ययनरत 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार-आईडी जनरेट की जा चुकी है, जो कि 88.63 प्रतिशत है।

APAR ID: 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों की अपार-आईडी तैयार

जानकारों के अनुसार, यह आंकड़ा बड़े राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। राज्य में बेमेतरा जिले में 96.40 प्रतिशत और राजनांदगांव जिले में 96.38 प्रतिशत अपार-आईडी तैयार की गई है, जबकि रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग तथा बलौदाबाजार जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों की अपार-आईडी तैयार की जा चुकी है। नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर और दंतेवाड़ा को छोडक़र शेष जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों की अपार-आईडी तैयार की जा चुकी है। अभी सभी जिलों में अपार-आईडी बनाने का कार्य किया जा रहा है।

31 जनवरी तक बनाने हैं अपार आईडी

APAR ID: केंद्र सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों की अपार-आईडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। अपार-आईडी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, प्रमाण-पत्रों एवं क्रेडिट््स का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता और राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलिटी को सशक्त बनाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 10:59 am

Published on:

08 Jan 2026 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / APAR ID: शिक्षा में डिजिटल पहचान की बड़ी उपलब्धि, प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों की बनी अपार आईडी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद

CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद
रायपुर

रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल

रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल(photo-patrika)
रायपुर

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड...

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड! रायपुर में सीजन का सबसे कम तापमान, IMD का अलर्ट जारी...(photo-patrika)
रायपुर

शराब घोटाले में नया मोड़... सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें

शराब घोटाले में नया मोड़... सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें, ED के बाद अब EOW का गिरफ्तारी का खतरा!(photo-patrika)
रायपुर

महादेव सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

महादेव सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.