B.Ed-D.Ed Admission 2025: बीएड और डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग शुरू, 4 सितंबर तक कर सकते है आवेदन..

प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर तय की गई है। इसके बाद 11 सितंबर को प्रथम आवंटन सूची जारी होगी और जिन अभ्यर्थियों का नाम इसमें शामिल होगा, उन्हें 15 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। वहीं, शेष सीटों के लिए 18 सितंबर को द्वितीय आवंटन सूची जारी की जाएगी।