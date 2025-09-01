Patrika LogoSwitch to English

B.Ed-D.Ed Admission 2025: बीएड और डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग शुरू, 4 सितंबर तक कर सकते है आवेदन..

B.Ed-D.Ed Admission 2025: राज्य में बीएड, डीएलएड के साथ-साथ इस बार पहली बार बीए-बीएड और बीएससी-बीएड कोर्स में भी प्रवेश दिया जाएगा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

B.Ed-D.Ed Admission 2025: बीएड और डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग शुरू, 4 सितंबर तक कर सकते है आवेदन..(photo-patrika)
B.Ed-D.Ed Admission 2025: बीएड और डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग शुरू, 4 सितंबर तक कर सकते है आवेदन..(photo-patrika)

B.Ed-D.Ed Admission 2025: छत्तीसगढ़ के बीएड कॉलेजों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में बीएड, डीएलएड के साथ-साथ इस बार पहली बार बीए-बीएड और बीएससी-बीएड कोर्स में भी प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 29 अगस्त से आरंभ हो गई है।

प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर तय की गई है। इसके बाद 11 सितंबर को प्रथम आवंटन सूची जारी होगी और जिन अभ्यर्थियों का नाम इसमें शामिल होगा, उन्हें 15 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। वहीं, शेष सीटों के लिए 18 सितंबर को द्वितीय आवंटन सूची जारी की जाएगी।

B.Ed-D.Ed Admission 2025: पहली बार शुरू होंगे समेकित कोर्स

इस वर्ष राज्य में पहली बार बीए-बीएड और बीएससी-बीएड कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इन दोनों समेकित कोर्सों में कुल 250 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें प्रवेश प्रक्रिया अभ्यर्थियों के 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी।

बीएड और डीएलएड की प्रक्रिया

बीएड और डीएलएड कोर्सों में प्रवेश के लिए प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा के प्राप्तांक आधार माने जाएंगे। यानी इन कोर्सों में मेरिट सूची परीक्षा के परिणामों पर निर्भर करेगी।

कुल सीटों की संख्या

छत्तीसगढ़ में बीएड, डीएलएड, बीए-बीएड और बीएससी-बीएड कोर्सों में इस साल कुल 21,410 सीटों पर दाखिले होंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को राज्य के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश दिलाया जाएगा।

Updated on:

01 Sept 2025 12:10 pm

Published on:

01 Sept 2025 12:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / B.Ed-D.Ed Admission 2025: बीएड और डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग शुरू, 4 सितंबर तक कर सकते है आवेदन..

