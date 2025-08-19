20 से 23 अगस्त तक चलेगी ओपन काउंसलिंग प्रक्रिया, 845 नव पदोन्नत प्राचार्य होंगे शामिल

CG Open Counselling: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य (टी-संवर्ग) के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन के लिए ओपन काउंसलिंग का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में किया जाएगा। काउंसिलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। काउंसलिंग का समय प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से निर्धारित है।