महासमुंद

20 से 23 अगस्त तक चलेगी ओपन काउंसलिंग प्रक्रिया, 845 नव पदोन्नत प्राचार्य होंगे शामिल

CG Open Counselling: प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150 इस प्रकार प्रत्येक दिन कुल 300 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा।

महासमुंद

Laxmi Vishwakarma

Aug 19, 2025

20 से 23 अगस्त तक रायपुर में ओपन काउंसलिंग (Photo source- Patrika)
20 से 23 अगस्त तक रायपुर में ओपन काउंसलिंग (Photo source- Patrika)

CG Open Counselling: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य (टी-संवर्ग) के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन के लिए ओपन काउंसलिंग का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में किया जाएगा। काउंसिलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। काउंसलिंग का समय प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से निर्धारित है।

CG Open Counselling: रिक्त पदों की सूची वेबसाइट पर कराई गई उपलब्ध

प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150 इस प्रकार प्रत्येक दिन कुल 300 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग की तिथि, समय की जानकारी, पदोन्नत प्राचार्यों की सूची तथा रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता का निर्धारण वरिष्ठता और नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

व्याख्याता, व्याख्याता एलबी, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदोन्नति आदेश के लिए काउंसलिंग के लिए प्राथमिकता निर्धारण (प्रथम चार का क्रम निर्धारण) व्याख्याता, व्याख्याता (एलबी), प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति आदेश के सरल क्रमांक के अनुसार एक अनुपातिक सूची व्याख्याता (व्याख्याता एलबी), प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) 2:1:1 में तैयार की गई है।

शासन द्वारा जारी किए जाएंगे आदेश

CG Open Counselling: सर्वप्रथम एक वर्ष से कम अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्याख्याता, व्याख्याता एलबी, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला को वरिष्ठता के आधार पर संस्था चयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में दिव्यांग (महिला एवं पुरुष) को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके बाद महिला व पुरुष वर्ग को वरिष्ठता के क्रम में संस्था चयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों को अंतिम दिन 23 अगस्त को अवसर दिया जाएगा। काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद पदस्थापना आदेश शासन द्वारा जारी किए जाएंगे।

Updated on:

19 Aug 2025 04:21 pm

Published on:

19 Aug 2025 04:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / 20 से 23 अगस्त तक चलेगी ओपन काउंसलिंग प्रक्रिया, 845 नव पदोन्नत प्राचार्य होंगे शामिल

