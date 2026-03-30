CG Exam: तारमिस्त्री परीक्षा के लिए आवेदन, इस तारीख तक करें अप्लाई

CG Exam: @अनुराग सिंह। विद्युत क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल विद्युत, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित तारमिस्त्री परीक्षा जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 01 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है। रायपुर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र कार्यालय कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ 246 आम बगीचा, सुंदर नगर, रायपुर में प्राप्त कर सकते हैं।