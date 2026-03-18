चैत्र में आषाढ़ जैसे हालात! आधी रात गिरे ओले और अंधड़-बारिश से बदला मौसम, आज भी कुछ ऐसे ही रहेगा हाल…

सुंदरनगर, डीडीनगर समेत कई इलाकों में ओले भी गिरे। रात में हुई हल्की बारिश का असर है कि मंगलवार को तेज गर्मी से राहत रही। राजधानी का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से मामूली ज्यादा है। मार्च में यह दोपहर का सबसे कम तापमान है। न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम रहा। प्रदेश में अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आएगी। इसके बाद 2 से 4 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होगी।