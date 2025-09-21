Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

सहायक प्राध्यापकों के 2169 पद खाली, नेट-सेट-पीएचडी संघ ने की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग

Assistant Professor Job: छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 2169 पद खाली है। वहीं रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नेट-सेट-पीएचडी संघ ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 21, 2025

CG Assistant Professor Recruitment
CG Assistant Professor Recruitment ( File Photo - Patrika )

Assistant Professor Job: छत्तीसगढ़ के नेट-सेट-पीएचडी संघ ने सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी पदों को भरने की मांग की है। संघ के संयोजक होरीलाल यादव व सचिव डॉ. धर्मेंद्र महिलांगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 25 साल में सिर्फ तीन बार 2009, 2014 और 2019 में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है। ( CG News ) बीच में नवीन महाविद्यालय खुले हैं, समय-समय पर सहायक अध्यापक सेवानिवृत्त हुए हैं।

Assistant Professor Job: 70 फीसदी पद खाली

सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक व प्राचार्य पद पर पदोन्नति हुई, जिससे शासकीय महाविद्यालय में 50 से 70 फीसदी सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं। वर्तमान में सरकार की ओर से सहायक अध्यापक के 625 पद, क्रीडा अधिकारी के 25 पद व ग्रंथपाल के 50 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली है। पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान मिली जानकारी के अनुसार सहायक प्राध्यापकों के 2169 पद रिक्त हैं, लेकिन कम पदों पर स्वीकृति से अभ्यर्थी नाराज हैं।

2169 पदों पर भर्ती की मांग

संघ ने पूर्व में की गई घोषणा अनुसार 2169 पदों पर भर्ती करने की मांग की है। साथ ही अधिकतम आयु में छूट अतिरिक्त 5 साल अर्थात कुल 50 वर्ष की छूट की मांग के साथ पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन कराने की मांग की है।

Updated on:

21 Sept 2025 12:45 pm

Published on:

21 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सहायक प्राध्यापकों के 2169 पद खाली, नेट-सेट-पीएचडी संघ ने की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग

