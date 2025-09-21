सहायक प्राध्यापकों के 2169 पद खाली, नेट-सेट-पीएचडी संघ ने की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग

सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक व प्राचार्य पद पर पदोन्नति हुई, जिससे शासकीय महाविद्यालय में 50 से 70 फीसदी सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं। वर्तमान में सरकार की ओर से सहायक अध्यापक के 625 पद, क्रीडा अधिकारी के 25 पद व ग्रंथपाल के 50 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली है। पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान मिली जानकारी के अनुसार सहायक प्राध्यापकों के 2169 पद रिक्त हैं, लेकिन कम पदों पर स्वीकृति से अभ्यर्थी नाराज हैं।