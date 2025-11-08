Patrika LogoSwitch to English

Atmanand School Vacancy 2025: बड़ी खुशखबरी: 36 आत्मानंद स्कूलों में 100 शिक्षकों की होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

Atmanand School Vacancy 2025: शिक्षकों की कमी से जूझ रहे जिले के 36 आत्मानंद स्कूलों में जल्द ही 100 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जाएंगे।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 08, 2025

शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)

शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)

Atmanand School Vacancy 2025: शिक्षकों की कमी से जूझ रहे जिले के 36 आत्मानंद स्कूलों में जल्द ही 100 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जाएंगे। जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन रिक्त पद भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा।

जानकारों के अनुसार, जल्द ही आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। बता दें कि जिले के 36 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में से 33 इंग्लि मीडियम और शेष 3 हिंदी माध्यम हैं। इन स्कूलों को आत्मानंद योजना में शामिल करने के दौरान संविदा भर्ती हुई थी। अभी भी इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

महत्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त

गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त हैं। हिंदी व सामाजिक विषयों का अध्यापन अन्य विषयों के शिक्षकों द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन कुछ विषयों को लेकर परेशानी हो रही है। जानकारों के अनुसार रायपुर के आत्मानंद स्कूलों में अभी हाल ही में 70 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। लेकिन उसमें भी अनेक अभ्यर्थी शामिल ही नहीं हुए। ये भर्ती प्रक्रिया डेढ़ साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से यह टल गई थी। जिसके कारण जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो काउंसिलिंग प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थी ही नहीं पहुंचे थे।

Updated on:

08 Nov 2025 10:53 am

Published on:

08 Nov 2025 10:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Atmanand School Vacancy 2025: बड़ी खुशखबरी: 36 आत्मानंद स्कूलों में 100 शिक्षकों की होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

