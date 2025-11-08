Atmanand School Vacancy 2025: बड़ी खुशखबरी: 36 आत्मानंद स्कूलों में 100 शिक्षकों की होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त हैं। हिंदी व सामाजिक विषयों का अध्यापन अन्य विषयों के शिक्षकों द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन कुछ विषयों को लेकर परेशानी हो रही है। जानकारों के अनुसार रायपुर के आत्मानंद स्कूलों में अभी हाल ही में 70 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। लेकिन उसमें भी अनेक अभ्यर्थी शामिल ही नहीं हुए। ये भर्ती प्रक्रिया डेढ़ साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से यह टल गई थी। जिसके कारण जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो काउंसिलिंग प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थी ही नहीं पहुंचे थे।