E संवर्ग के 1378 शिक्षकों का प्राचार्य बनने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सरकार के मापदंडों और नियमों को सही ठहराया

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2025 में 2813 शिक्षकों को प्राचार्य पद पर प्रमोशन देने की सूची जारी की थी। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने पदोन्नति के लिए कैडर के आधार पर तय किए कोटे व मापदंडों को सही बताते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर सरकार को प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति दी थी। दुर्ग के रिटा. शिक्षक प्रकाश नारायण तिवारी ने याचिका दायर कर 65 प्रतिशत कोटे को चुनौती देते हुए 100 प्रतिशत पद पर ई संवर्ग को पोस्टिंग देने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।