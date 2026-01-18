Ayushman Bharat Scheme: सरकारी-निजी अस्पतालों में आयुष्मान कैशलेस सेवा ठप, 650 करोड़ का भुगतान अटका

इससे निजी अस्पताल कैशलेस इलाज से हाथ खड़े करने लगे हैं। वे सीधे मरीजों को लौटा तो नहीं रहे हैं, लेकिन कैश से इलाज करने की बात कह रहे हैं। कुछ अस्पताल सरकार से पैसा मिलने के बाद लिए गए पैसे लौटाने की बात भी कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में पिछले वित्तीय वर्ष का भुगतान नहीं किया गया है। डीकेएस में 2024-25 का 19 करोड़ व चालू वित्तीय वर्ष का 15 करोड़ समेत 34 करोड़ रुपए बाकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे वेंडर्स को भुगतान करने में कितनी परेशानी हो रही होगी।