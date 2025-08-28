Ganesh Utsav 2025: रायपुर में सुई-धागा-बटन, सुपारी और चंदन के बप्पा, इनोवेशन से बदला मूर्ति निर्माण का ट्रेंड

पंडरी कपड़ा मार्केट में इस बार सुई-धागा-बटन थीम पर मूर्ति विराजी है। शिवचरण ने बताया, हमने कपड़ा मार्केट को ध्यान में रखकर यह मूर्ति बनाई है। एक हाथ में स्केल, दूसरे हाथ में टेप है, जबकि मोदक की जगह धागे की गड्डी है। बप्पा का चेहरा बटन से बनाया गया है। इसमें लगभग 4 हजार धागे की गड्डियां और 6 हजार बटन हैं।