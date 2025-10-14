CG Vidhansabha: बस्तर आर्ट के फर्नीचर से बढ़ेगा नए विधानसभा भवन का मान, 1 नवम्बर को होगा उद्घाटन

CG Vidhansabha: छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन के गर्भगृह की सीलिंग में धान की बालियों का इंटीरियर प्रदेश का मान बढ़ाएंगे। वहीं बस्तर शिल्पियों की ओर से तैयार फर्नीचर में बैठकर सत्ता और विपक्ष के सदस्य प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखने का काम करेंगे। नया विधानसभा प्रदेश की समृद्ध कला व सांस्कृतिक विरासत का संदेश देगा। विधानसभा की हर सीढ़ी में आंध्र प्रदेश से मंगाए पौधे रहेंगे। इसके लिए दिल्ली से विशेष प्रकार के फाइबर गमले मंगाए गए हैं। राज्य की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भवन का उद्घाटन करेंगे।