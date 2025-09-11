सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला.. घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार, हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट से गुजरने वाले वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सुरक्षात्मक उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में एनएचएआई के अधिकरियों ने बताया कि सभी टोल नाकों के आसपास अनियंत्रित गति पर चल रहे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 22 पेट्रोलिंग टीम गठित की गई है।