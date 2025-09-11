Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला.. घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार, हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य

CG News: रायपुर में केंद्र सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को 25 हजार रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 11, 2025

सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला.. घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार, हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य(photo-patrika)
सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला.. घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार, हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्र सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को 25 हजार रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार एक राहवीर को अधिकतम पांच बार मिल सकेगा। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राहवीर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के विशेष मौकों पर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा ने अधिकारियों को भारत सरकार की राहवीर योजना का क्रियान्वयन गंभीरता से करने के निर्देश दिए।

CG News: हेलमेट और सीट बेल्ट अब अनिवार्य

उन्होंने कहा, इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए तथा स्कूल, कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को इस संबंध में जागरूक किया जाए। परिवहन मंत्री ने कहा, राहवीर योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टरों की अध्यक्षता गठित की गई है। सड़क सुरक्षा समिति में मिलने वाले प्रस्ताव की समीक्षा कर पुरस्कार के लिए राहवीरों का चयन किया जाएगा।

यह समिति सभी पुलिस थानों और अस्पताल से जानकारी लेकर प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करेगी। समिति में जिला कलेक्टर के अलावा पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति राहवीरों को पुरस्कृत करने के लिए संबंधित प्रकरण परिवहन आयुक्त को भेजेंगे, इन प्रकरणों के परीक्षण के बाद संबंधित राहवीरों को डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि भेजी जाएगी।

सड़क दुर्घटना में कमी लाने के निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट से गुजरने वाले वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सुरक्षात्मक उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में एनएचएआई के अधिकरियों ने बताया कि सभी टोल नाकों के आसपास अनियंत्रित गति पर चल रहे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 22 पेट्रोलिंग टीम गठित की गई है।

ये टीमें महत्वपूर्ण सड़कें जहां भारी वाहनों का अत्याधिक ट्रैफिक दबाव होता है, वहां अगले 50 किलोमीटर तक का रोड क्लिरेंस करती है तथा आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए उन्हें सड़कों से हटाने का काम करती है और इसके अलावा यह टीम आवारा पशुओं को काउ केचर टीम को सौंप देती है।

घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को मिलेगा 25 हजार रुपए

मालवाहकों में यात्री ढोने, दोपहिया चलाकों को हेलमेट और चार पहिया सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बैठक में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने और राहवीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के प्रमुख सड़कों में होर्डिंग लगाने और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता के लिए कंटेंट तैयार कर जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में विधायक अनुज शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक अरूण देव गौतम, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, सहित स्कूल, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव दिए और अपने अनुभव को साझा किया।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला.. घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार, हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य

