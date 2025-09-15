बड़ा खुलासा! राशन दुकानों में खराब चावल की सप्लाई, ग्रामीणों ने राइस मिलर्स पर उठाया सवाल…

CG Ration Scam: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों के माध्यम से बांटे जा रहे चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राइस मिलर्स (राइस मित्रों) द्वारा घटिया और खराब चावल की सप्लाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को मजबूरी में खराब अनाज स्वीकार करना पड़ रहा है।