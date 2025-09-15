Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

बड़ा खुलासा! राशन दुकानों में खराब चावल की सप्लाई, ग्रामीणों ने राइस मिलर्स पर उठाया सवाल…

CG Ration Scam: बेमेतरा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों के माध्यम से बांटे जा रहे चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

बड़ा खुलासा! राशन दुकानों में खराब चावल की सप्लाई, ग्रामीणों ने राइस मिलर्स पर उठाया सवाल...(photo-patrika)
बड़ा खुलासा! राशन दुकानों में खराब चावल की सप्लाई, ग्रामीणों ने राइस मिलर्स पर उठाया सवाल...(photo-patrika)

CG Ration Scam: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों के माध्यम से बांटे जा रहे चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राइस मिलर्स (राइस मित्रों) द्वारा घटिया और खराब चावल की सप्लाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को मजबूरी में खराब अनाज स्वीकार करना पड़ रहा है।

CG Ration Scam: ग्रामीणों में नाराजगी

स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें जो चावल राशन दुकानों से मिल रहा है, वह न केवल टूटे और बासी दानों से भरा होता है, बल्कि कई बार उसमें कीड़े और बदबू भी आती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह चावल खाने योग्य नहीं है, लेकिन गरीबी और मजबूरी के कारण वे इसे लेने पर विवश हैं।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन…
रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन...(photo-patrika)

राइस मिलर्स पर गंभीर सवाल

ग्रामीणों और राशन दुकानदारों का आरोप है कि जिले में काम कर रहे कई राइस मिलर्स मनमानी कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के तहत गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भेजे जाने वाले अच्छे गुणवत्ता वाले चावल की जगह वे घटिया और खराब चावल सप्लाई कर रहे हैं। इससे न केवल ग्रामीणों का हक मारा जा रहा है, बल्कि सरकारी योजना की छवि भी खराब हो रही है।

स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के खराब और सड़े-गले चावल का सेवन लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, ऐसे में घटिया अनाज मिलने से कुपोषण और बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा।

प्रशासन की उदासीनता

ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जांच और सख्त निगरानी के अभाव में यह गड़बड़ी लगातार जारी है।

ग्रामीणों की मांग

  • ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि-
  • तुरंत घटिया चावल की सप्लाई पर रोक लगाई जाए।
  • दोषी राइस मिलर्स पर सख्त कार्रवाई की जाए।
  • राशन दुकानों के जरिए केवल मानक गुणवत्ता वाला चावल ही उपलब्ध कराया जाए।

प्रशासन की सफाई

इस बीच खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित मिलर्स और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 08:36 am

Published on:

15 Sept 2025 08:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ा खुलासा! राशन दुकानों में खराब चावल की सप्लाई, ग्रामीणों ने राइस मिलर्स पर उठाया सवाल…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.