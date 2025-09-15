बड़ा खुलासा! राशन दुकानों में खराब चावल की सप्लाई, ग्रामीणों ने राइस मिलर्स पर उठाया सवाल…

CG Ration Scam: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों के माध्यम से बांटे जा रहे चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राइस मिलर्स (राइस मित्रों) द्वारा घटिया और खराब चावल की सप्लाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को मजबूरी में खराब अनाज स्वीकार करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें जो चावल राशन दुकानों से मिल रहा है, वह न केवल टूटे और बासी दानों से भरा होता है, बल्कि कई बार उसमें कीड़े और बदबू भी आती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह चावल खाने योग्य नहीं है, लेकिन गरीबी और मजबूरी के कारण वे इसे लेने पर विवश हैं।
ग्रामीणों और राशन दुकानदारों का आरोप है कि जिले में काम कर रहे कई राइस मिलर्स मनमानी कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के तहत गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भेजे जाने वाले अच्छे गुणवत्ता वाले चावल की जगह वे घटिया और खराब चावल सप्लाई कर रहे हैं। इससे न केवल ग्रामीणों का हक मारा जा रहा है, बल्कि सरकारी योजना की छवि भी खराब हो रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के खराब और सड़े-गले चावल का सेवन लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, ऐसे में घटिया अनाज मिलने से कुपोषण और बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा।
ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जांच और सख्त निगरानी के अभाव में यह गड़बड़ी लगातार जारी है।
इस बीच खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित मिलर्स और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी