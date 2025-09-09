Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Property Tax में भारी गड़बड़ी! रायपुर नगर निगम पर उठा सवाल, गलत क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स वसूली

Property Tax: रायपुर नगर निगम द्वारा लोगों से वसूल किए गए संपत्तिकर में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। लोगों की शिकायतों के बाद भी नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 09, 2025

Property Tax में भारी गड़बड़ी! रायपुर नगर निगम पर उठा सवाल, गलत क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स वसूली(photo-patrika)
Property Tax में भारी गड़बड़ी! रायपुर नगर निगम पर उठा सवाल, गलत क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स वसूली(photo-patrika)

Property Tax: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम द्वारा लोगों से वसूल किए गए संपत्तिकर में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। लोगों की शिकायतों के बाद भी नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने वार्डों में आज से पांच साल पहले जीआईएस सर्वे के आधार पर लोगों के घरों का क्षेत्रफल निकाला था।

Property Tax: गलती विभाग की, भटक रहे करदाता

इसी आधार पर संपत्तिकर का डिमांड नोट जारी किया जा रहा है, लेकिन इस सर्वे में कई ऐसे लोगों के घरों का क्षेत्रफल जिनके मकान दो या तीन मंजिला है, उनका क्षेत्रफल तीनों मंजिल का एक जैसा दर्शाया गया है। इस कारण से संपत्तिकर भी ज्यादा वसूला जा रहा है। इसकी शिकायत नगर निगम के राजस्व विभाग में करने पर कभी निगम मुख्यालय तो कभी जोन कार्यालय में दुरुस्त कराने को कहा जाता है।

इस मामले में गलती नगर निगम के राजस्व विभाग की है, लेकिन इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हर संपत्तिकर ज्यादा वसूला जा रहा है। वार्ड के पार्षदों को भी इसकी जानकारी देने के बाद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जीआईएस सर्वे के दौरान लोगों की थी आपत्ति

बता दें कि वार्डों में जब जीआईएस सर्वे किया जा रहा था, उस दौरान वार्डों के रहवासियों ने आपत्ति ली थी। क्योंकि सर्वे के दौरान किसी का मकान किसी के नाम पर दिखा दिया गया था। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट था, उसे दो हजार वर्गफीट दिखा दिया गया था।

उस दौरान लोगों की नाराजगी को देखते हुए वार्ड के पार्षदों ने भी मोर्चा खोलकर जीआईएस सर्वे का भारी विरोध किया था। इसके बाद सर्वे को ही कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, लेकिन तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री के निर्देश के बाद फिर से सर्वे में सुधारकर सर्वे कराया गया।

केस -1

चौरसिया कॉलोनी के कृष्णा होम्स में एसआर साहू का प्लॉट साइज 500 वर्गफीट है। इसमें 450 वर्गफीट पर निर्माण है। पहली मंजिल पर भी इतना ही निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन निगम द्वारा संपत्तिकर के डिमांड नोट में टोटल कवर एरिया 1800 वर्गफीट दिखाया गया है। इसी तरह इस कॉलोनी में अन्य लोगों के घरों का वर्गफीट भी गलत दर्शाया गया है।

केस- 2

राजधानी रायपुर के बैरन बाजार इलाके में मोहम्मद सागीर का मकान का 1000 वर्गफीट है। इनका भी पहली मंजिल का मकान है। इनके मकान को भी 2500 वर्गफीट दर्शाया गया है। इसे सुधरवाने के लिए वे पिछले एक साल से कभी जोन कार्यालय तो कभी निगम मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक सुधार नहीं हुआ है।

प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा की संपत्तिकर संबंधी जो भी परेशानी लोगों को हो रही है। उसे शीघ्र सुधार कराया जाएगा। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसलिए लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निकायों के अधिकारियों को दिए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 09:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Property Tax में भारी गड़बड़ी! रायपुर नगर निगम पर उठा सवाल, गलत क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स वसूली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.