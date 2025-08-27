कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में रैली निकाल जनता से मांगी भीख, महिला कर्मियों ने भी आंदोलन का किया समर्थन

CG News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। मंगलवार को धरना स्थल लोहिया चौक से ततियों, बैनरों और मोदी की गारंटी के नारों के साथ रैली निकालकर आम जनता के बीच भीख मांगी व अपनी मांगों से अवगत कराया। महिला कर्मचारियों ने भी तीजा पर्व के अवसर पर परंपरागत रीति-रिवाज निभाते हुए धरना स्थल पर आंदोलन का समर्थन किया।