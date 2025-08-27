Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में रैली निकाल जनता से मांगी भीख, महिला कर्मियों ने भी आंदोलन का किया समर्थन

CG News: एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

महासमुंद

Aug 27, 2025

रैली निकाल जनता से मांगी भीख (Photo source- Patrika)
रैली निकाल जनता से मांगी भीख (Photo source- Patrika)

CG News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। मंगलवार को धरना स्थल लोहिया चौक से ततियों, बैनरों और मोदी की गारंटी के नारों के साथ रैली निकालकर आम जनता के बीच भीख मांगी व अपनी मांगों से अवगत कराया। महिला कर्मचारियों ने भी तीजा पर्व के अवसर पर परंपरागत रीति-रिवाज निभाते हुए धरना स्थल पर आंदोलन का समर्थन किया।

कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। जिससे आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने के लिए वे नहीं, बल्कि शासन का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है।

CG News: कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम गोपाल खूंटे, संदीप चंद्राकर आदि कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

