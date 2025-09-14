Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

बिजली हाफ योजना बंद करना जनता से बेईमानी, भाजपा सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना

Bijli Half Yojana: डॉ. महंत ने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार ने हमारी बिजली हाफ योजना बंद कर दी है। इससे जनता पर आर्थिक बोझ की दोहरी मार पड़ी है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 14, 2025

बिजली हाफ योजना बंद करना जनता से बेईमानी (Photo source- Patrika)
बिजली हाफ योजना बंद करना जनता से बेईमानी (Photo source- Patrika)

Bijli Half Yojana: नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी ने आम जनता के साथ-साथ राज्य के किसानों की कमर तोड़ दी है। इस वृद्धि ने घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र को सीधे प्रभावित किया है।

Bijli Half Yojana: आम जनता आर्थिक बोझ से परेशान

इससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। डॉ. महंत ने कहा, यह वृद्धि तब हुई है जब छत्तीसगढ़ कोयला और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हम न केवल अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि इन संसाधनों की आपूर्ति दूसरे राज्यों को भी करते हैं। ऐसे में बिजली मूल्य वृद्धि का कोई ठोस कारण नहीं दिखता, महंगाई के इस दौर में आम जनता आर्थिक बोझ से परेशान है।

ये भी पढ़ें

CG News: बिजली बिल हाफ योजना बदलते ही लगने लगा बिल का झटका, पुरानी योजना को लागू करने की मांग
बलोदा बाज़ार
CG News: बिजली बिल हाफ योजना बदलते ही लगने लगा बिल का झटका, पुरानी योजना को लागू करने की मांग

ये प्रमुख मांगें

सरकार बढ़ी हुई बिजली दरों को तुरंत वापस लें।
कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करें।
राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए।

जनता पर दोहरी मार

Bijli Half Yojana: डॉ. महंत ने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार ने हमारी बिजली हाफ योजना बंद कर दी है। इससे जनता पर आर्थिक बोझ की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ, बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ रियायती योजना को लगभग खत्म कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों और किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। इस अप्रत्याशित वृद्धि से आम नागरिकों में भारी असंतोष है।

ये भी पढ़ें

CG News: बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ कांग्रेस बोलेगी हल्ला, पूर्व सीएम भूपेश ने कहा-उपभोक्ताओं के साथ किया छल
रायपुर
CG News: बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ कांग्रेस बोलेगी हल्ला, पूर्व सीएम भूपेश ने कहा-उपभोक्ताओं के साथ किया छल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 09:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बिजली हाफ योजना बंद करना जनता से बेईमानी, भाजपा सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.