Chaitanya Baghel Bail: चैतन्य बघेल की रिहाई पर हंगामा, आतिशबाजी में महिला पत्रकार घायल… BJP नेता ने उठाए सवाल

बीजेपी नेता ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जेल से रिहाई के दौरान पत्रकार बहन चित्रा पटेल, एफएम न्यूज़ ब्यूरो चीफ, को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भगदड़ में धक्का लगा और वह गेट के पास दब गईं। इस दौरान उनका माइक, आईडी और मोबाइल गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि एक मोबाइल चोरी हो गया। उन्हें सीने में माइनर फ्रैक्चर हुआ है। इसके अलावा एक अन्य पत्रकार का मोबाइल रिसीवर भी भीड़ में गिरकर खो गया। अन्य पत्रकारों को भी हाथों में हल्की चोटें आई हैं। पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक ??