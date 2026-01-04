Chaitanya Baghel Bail: चैतन्य बघेल की रिहाई पर हंगामा, आतिशबाजी में महिला पत्रकार घायल… BJP नेता ने उठाए सवाल

चैतन्य बघेल की रिहाई में पत्रकार घायल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chaitanya Baghel Bail: शराब घोटाले से जुड़े मामले में 168 दिन तक जेल में बंद रहे चैतन्य बघेल आखिरकार जमानत मिलने के बाद शनिवार को रिहा हुए। शनिवार सुबह उनकी रिहाई की खबर मिलते ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी, जहां ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं, आतिशबाजी और नारों के साथ चैतन्य बघेल का भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी से एक महिला पत्रकार घायल हो गई। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता उज्ज्वल दीपक ने X पोस्ट में सवाल उठाते हुए लिखा- “पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक?”
बीजेपी नेता ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जेल से रिहाई के दौरान पत्रकार बहन चित्रा पटेल, एफएम न्यूज़ ब्यूरो चीफ, को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भगदड़ में धक्का लगा और वह गेट के पास दब गईं। इस दौरान उनका माइक, आईडी और मोबाइल गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि एक मोबाइल चोरी हो गया। उन्हें सीने में माइनर फ्रैक्चर हुआ है। इसके अलावा एक अन्य पत्रकार का मोबाइल रिसीवर भी भीड़ में गिरकर खो गया। अन्य पत्रकारों को भी हाथों में हल्की चोटें आई हैं। पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक ??
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग