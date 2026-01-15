15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime: मड़ई मेला में विवाद के बाद खूनी बवाल, चाकूबाजी और कार से कुचलने की घटना में एक की मौत

CG Crime: कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से युवक को किसी ने अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, जिससे उसकी उपचार के अभाव में मौत हो गयी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 15, 2026

पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच के आदेश

पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच के आदेश

Cरउम्ररायपुर में अभनपुर क्षेत्र के ग्राम केंद्री में आयोजित मड़ई मेला के बाद खूनी बवाल हो गया। यहां दो गुटो के बीच मामूली विवाद के बाद हुए चाकूबाजी की घटना में जहां एक युवकी की मौत हो गयी।

वहीं चाकूबाजी की घटना के बाद दूसरे गुट के युवकों ने इनोवा कार से युवक को को जोरदार टक्कर मारकर कुचलने का प्रयास किया गया।इस घटना में कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से युवक को किसी ने अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, जिससे उसकी उपचार के अभाव में मौत हो गयी। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटे आई है।

पुलिस ने इस घटना पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दो गुटों में गैंगवार और हत्या की ये वारदात अभनपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां के ग्राम केंद्री में 14 जनवरी की रात 10ः30 से 11 बजें के लगभग मेला देखने के बाद अभनपुर निवासी हेमंत साहू, कैलाश तिवारी और अजय गोंड एक्टिवा स्कूटी से एनएचएआई ऑफिस के सामने खड़े थे। इसी दौरान रायपुर से मेला देखने आए दिलेश मंडावी, चंदन यादव और नीलेश सेन मेला घूमकर अपनी इनोवा क्रिस्टा से अभनपुर ढाबा खाना लेने जा रहे थे।

सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार युवकों ने कार से धूल उड़ाने और रॉन्ग साइड वाहन चलाने को लेकर इनोवा सवारों से गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद स्कूटी सवार युवकों में से एक ने इनोवा सवार दिलेश मंडावी, चंदन यादव और नीलेश सेन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल दिलेश मंडावी अपनी गाड़ी लेकर पास में खड़े अपने साथियों चंद्रशेखर साहू, दुर्गेश साहू, रिंकू साहू और मनीष साहू को बुलाने पहुंचा।

इसके बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद बढ़ने पर जमकर मारपीट हो गयी। बताया जा रहा है कि मारपीट के चाकूबाजी की घटना में घायल युवक इनोवा कार से इलाज कराने के लिए रवाना हुए। इस दौरान इनोवा सवार युवको ने मौके पर खड़े कैलाश तिवारी को कार से टक्कर मारकर कुचलने का प्रयास किया गया। वहीं इस घटना में घायल हेमंत साहू पास के पेट्रोल पंप पहुंचा और 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के गंभीर रूप से घायल युवको को अभनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया।वहीं इस घटना में गंभीर रूप से घायल कैलाश तिवारी का शव आज सुबह रोड के किनारे पड़ा हुआ। जिसे एफएसएल की टीम से घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर फोटो वीडियोग्राफी के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया । पुलिस ने बताया कि घायल युवक दिलेश मांडवी की शिकायत पर चाकूबाजी करने वाले युवकों के खिलाफ थाना अभनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 11:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: मड़ई मेला में विवाद के बाद खूनी बवाल, चाकूबाजी और कार से कुचलने की घटना में एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: वन सेवा सीधी भर्ती में बड़ा बदलाव, सहायक वन संरक्षक और वनक्षेत्रपाल पदों में इन छात्रों को मिलेगा 50% आरक्षण

CGPSC Exam: कल से शुरू होगी CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा, एग्जाम में शामिल होने से पहले देखें महत्वपूर्ण निर्देश नहीं तो...
रायपुर

CG News: राजिम कुंभ में होगा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह, 200 जोड़े बंधेंगे परिणय बंधन में, इस तारीख तक करवा के पंजीयन

बेटी के सात फेरे होने से ठीक पहले पिता की हुई मौत गांव के लोगों ने बेटी का कराया विवाह दमोह. जिले के हटा तहसील अंतर्गत आने वाले चकरदा गांव में एक व्यक्ति की मौत बेटी के सात फेरे लेने से कुछ घंटों पहले हो गई, जिसके बाद गांव के लोगों ने मानवता की मिशाल पेश करते हुए बेटी का विवाह रचवाया और विदा किया। घटना 15 जनवरी की है। जानकारी अनुसार १५ जनवरी की रात करीब 11 बजे अशोक रैकवार 42 की अचानक मौत हो गई। जबकि अगले दिन की सुबह मृतक अशोक की बेटी शांति रैकवार का विवाह संपन्न होना था। इधर, पिता की मौत के बाद घर में हिंदू रिवाजों के अनुसार सूतक हो गया और बेटी का विवाह रूकने की स्थिति तक पहुंच गया। इसी दौरान गांव के लोगों ने आगे आकर बेटी का विवाह दूसरे गांव धूमा के मंदिर से संपन्न कराया। इस विवाह को दोनों गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से संपन्न कराया। बेटी के पिता के रूप में धूमा गांव निवासी भग्गन रैकवार बने और कन्यादान किया। इधर, इस तरह होने वाले विवाह में दूल्हे अंकित के परिजनों का भी सहयोग रहा। गांव के पुष्पेंद्र पटेल ने बताया कि सूतक के कारण घर में विवाह नहीं हो सकता था, इसलिए समीपस्थ गांव के मंदिर से विवाह कराया गया है। वहीं इसी घटनाक्रम में एक और बात यह सामने आई कि मृतक अशोक की आठ बेटियां हैं, जिनमें अभी दो बेटियों का विवाह हुआ है। अशोक लंबे समय से कैंसर रोग से पीडि़त चल रहे थे और ऐन मौके पर अशोक की सांसें थम गईं।
रायपुर

Ind vs nz raipur tickets price: रायपुर में 23 जनवरी को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुकाबला, क्रिकेट संघ ने टिकट को लेकर दी जानकारी

raipur cricket stadium news
रायपुर

Raipur news: रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, मालगाड़ी की छत पर चढ़ते ही युवक की हो गई मौत, मचा हड़कंप

Accident by train near railway crossing in Amroha
रायपुर

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में अनियमितता, 38 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई, 31 कर्मचारी हुए निलंबित

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में अनियमितता, 38 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई, 31 कर्मचारी हुए निलंबित
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.