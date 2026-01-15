CG Crime: मड़ई मेला में विवाद के बाद खूनी बवाल, चाकूबाजी और कार से कुचलने की घटना में एक की मौत

पुलिस ने इस घटना पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दो गुटों में गैंगवार और हत्या की ये वारदात अभनपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां के ग्राम केंद्री में 14 जनवरी की रात 10ः30 से 11 बजें के लगभग मेला देखने के बाद अभनपुर निवासी हेमंत साहू, कैलाश तिवारी और अजय गोंड एक्टिवा स्कूटी से एनएचएआई ऑफिस के सामने खड़े थे। इसी दौरान रायपुर से मेला देखने आए दिलेश मंडावी, चंदन यादव और नीलेश सेन मेला घूमकर अपनी इनोवा क्रिस्टा से अभनपुर ढाबा खाना लेने जा रहे थे।