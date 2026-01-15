CG Crime: मड़ई मेला में विवाद के बाद खूनी बवाल, चाकूबाजी और कार से कुचलने की घटना में एक की मौत

पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच के आदेश
Cरउम्ररायपुर में अभनपुर क्षेत्र के ग्राम केंद्री में आयोजित मड़ई मेला के बाद खूनी बवाल हो गया। यहां दो गुटो के बीच मामूली विवाद के बाद हुए चाकूबाजी की घटना में जहां एक युवकी की मौत हो गयी।
वहीं चाकूबाजी की घटना के बाद दूसरे गुट के युवकों ने इनोवा कार से युवक को को जोरदार टक्कर मारकर कुचलने का प्रयास किया गया।इस घटना में कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से युवक को किसी ने अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, जिससे उसकी उपचार के अभाव में मौत हो गयी। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटे आई है।
पुलिस ने इस घटना पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दो गुटों में गैंगवार और हत्या की ये वारदात अभनपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां के ग्राम केंद्री में 14 जनवरी की रात 10ः30 से 11 बजें के लगभग मेला देखने के बाद अभनपुर निवासी हेमंत साहू, कैलाश तिवारी और अजय गोंड एक्टिवा स्कूटी से एनएचएआई ऑफिस के सामने खड़े थे। इसी दौरान रायपुर से मेला देखने आए दिलेश मंडावी, चंदन यादव और नीलेश सेन मेला घूमकर अपनी इनोवा क्रिस्टा से अभनपुर ढाबा खाना लेने जा रहे थे।
सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार युवकों ने कार से धूल उड़ाने और रॉन्ग साइड वाहन चलाने को लेकर इनोवा सवारों से गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद स्कूटी सवार युवकों में से एक ने इनोवा सवार दिलेश मंडावी, चंदन यादव और नीलेश सेन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल दिलेश मंडावी अपनी गाड़ी लेकर पास में खड़े अपने साथियों चंद्रशेखर साहू, दुर्गेश साहू, रिंकू साहू और मनीष साहू को बुलाने पहुंचा।
इसके बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद बढ़ने पर जमकर मारपीट हो गयी। बताया जा रहा है कि मारपीट के चाकूबाजी की घटना में घायल युवक इनोवा कार से इलाज कराने के लिए रवाना हुए। इस दौरान इनोवा सवार युवको ने मौके पर खड़े कैलाश तिवारी को कार से टक्कर मारकर कुचलने का प्रयास किया गया। वहीं इस घटना में घायल हेमंत साहू पास के पेट्रोल पंप पहुंचा और 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी।
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के गंभीर रूप से घायल युवको को अभनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया।वहीं इस घटना में गंभीर रूप से घायल कैलाश तिवारी का शव आज सुबह रोड के किनारे पड़ा हुआ। जिसे एफएसएल की टीम से घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर फोटो वीडियोग्राफी के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया । पुलिस ने बताया कि घायल युवक दिलेश मांडवी की शिकायत पर चाकूबाजी करने वाले युवकों के खिलाफ थाना अभनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग