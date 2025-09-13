साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस…

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय लोगों ने मैदान में एक युवक का शव पड़ा देखा। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है।