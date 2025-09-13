साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस…

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय लोगों ने मैदान में एक युवक का शव पड़ा देखा। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है।
स्थानीय लोगों ने तुरंत सरस्वती नगर थाना पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस बल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुँची। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीँ अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा।
अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्टों की जांच कर रही है। उम्मीद है कि इन रिपोर्टों से मृतक की पहचान के बारे में कोई सुराग मिल सकेगा।
सरस्वती नगर थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक मैदान में कैसे पहुँचा और उसके साथ क्या हुआ।
सुबह-सुबह मैदान में शव मिलने की खबर ने इलाके के लोगों को सकते में डाल दिया है। स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।