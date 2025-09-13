Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस…

CG Breaking News: राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय लोगों ने मैदान में एक युवक का शव पड़ा देखा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 13, 2025

साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस...(photo-patrika)
साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस...(photo-patrika)

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय लोगों ने मैदान में एक युवक का शव पड़ा देखा। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है।

CG Breaking News: पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर

स्थानीय लोगों ने तुरंत सरस्वती नगर थाना पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस बल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुँची। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीँ अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा।

जमीन न बेचने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश! 4 हत्याओं का पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा, पड़ोसी पर शक
रायगढ़
खरसिया में परिवार के 4 लोगों की हत्या (Photo source- Patrika)

शिनाख्त अभी बाकी

अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्टों की जांच कर रही है। उम्मीद है कि इन रिपोर्टों से मृतक की पहचान के बारे में कोई सुराग मिल सकेगा।

CCTV खंगाल रही पुलिस

सरस्वती नगर थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक मैदान में कैसे पहुँचा और उसके साथ क्या हुआ।

दहशत का माहौल

सुबह-सुबह मैदान में शव मिलने की खबर ने इलाके के लोगों को सकते में डाल दिया है। स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

