पुलिया के अभाव में 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित, जान जोखिम में डालकर कर रहे आना जाना

CG News: जहां एक ओर पूरा देश आजादी का 79वाँ वर्षगांठ मना रहा है, वहीं फरसगांव विकासखंड के सुदूर अंचलों के ग्रामीण अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्राम पंचायत कोकोड़ाजुगानार और आसपास के गांवों के लोग आज भी नदी-नाले पार करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि दशकों से पुलिया निर्माण की मांग अधूरी है।