कांकेर

पुलिया के अभाव में 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित, जान जोखिम में डालकर कर रहे आना जाना

CG News: स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2025

50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित (Photo source- Patrika)
50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित (Photo source- Patrika)

CG News: जहां एक ओर पूरा देश आजादी का 79वाँ वर्षगांठ मना रहा है, वहीं फरसगांव विकासखंड के सुदूर अंचलों के ग्रामीण अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्राम पंचायत कोकोड़ाजुगानार और आसपास के गांवों के लोग आज भी नदी-नाले पार करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि दशकों से पुलिया निर्माण की मांग अधूरी है।

CG News: समस्या सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं

बड़ा सवाल: आजादी के 79 साल बाद भी जब ग्रामीण पुलिया जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं, तो यह प्रशासन और सरकार की प्राथमिकताओं पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

विकास की पटरी से उतरी मर्काहूर की सड़क (Photo source- Patrika)

यह समस्या सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। इस क्षेत्र की लगभग 50,000 से अधिक की आबादी इसी परेशानी से जूझ रही है। यदि पुलिया बन जाए तो धनोरा तहसील मुख्यालय तक की दूरी 20-25 किमी घटकर मात्र 4-5 किमी रह जाएगी। इससे समय की बचत होगी और ग्रामीणों का जीवन सुरक्षित बनेगा।

ग्रामीणों की मांग अनसुनी

स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने एक बार फिर पुलिया निर्माण की तत्काल मांग की है ताकि उनका जीवन सुरक्षित और सुगम हो सके।

खतरनाक जुगाड़ से होती है आवाजाही

CG News: बरसात के मौसम में स्थिति और भयावह हो जाती है। देवगांव नाले पर पुलिया न होने से ग्रामीण मजबूरी में स्टेप डैम पर लकड़ी के फट्टे डालकर पार करते हैं। यह तरीका न सिर्फ खतरनाक है बल्कि हर पल जान जोखिम में डालता है।

Updated on:

20 Aug 2025 02:29 pm

Published on:

20 Aug 2025 02:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / पुलिया के अभाव में 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित, जान जोखिम में डालकर कर रहे आना जाना

