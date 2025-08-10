CG News: जनशिकायतों पर अफसरों का लापरवाह रवैया… रायपुर तहसील में 10 हजार मामले पेंडिंग

जनवरी से अगस्त 2025 तक अलग-अलग विभागों में आम लोगों की कुल 52 हजार 413 शिकायत आवेदन मिली थी। इनमें से 47 हजार 518 आवेदनों पर अब तक एक्शन नहीं हुआ है। इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण ये लंबित मामलों में शामिल हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने 3471 आवेदनों को निरस्त कर दिया है। इन शिकायतों में ठोस आधार नहीं था।