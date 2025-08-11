CG News: बीमार महिला की मदद को पहुंची 108 टीम, अधूरे पुलिया ने रोकी राह

CG News: दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण गाटम पेरमापारा की निवासी सोमडी पोड़ियामी उम्र 28 वर्ष उल्टी दश्त छाती में दर्द कमर से विगत दर्द चार दिनों से पीड़ित थी। पीड़ित महिला की स्थिति बिगड़ते देख उसके परिजनों ने संजीवनी 108 को मदद के लिए बुलाया। जिसके बाद संजीवनी 108 के टीम ईएमटी रेशमा कड़ियाम और पायलट अशोक सिंह ठाकुर पीड़ित महिला के गांव पहुंचे परंतु गांव तक पहुंचाने के लिए पुलिया का निर्माण पूरी तरह नहीं हो पाया था जिसकी वजह से वहां पल पर नहीं कर पाया।
CG News: इसके बाद 108 के कर्मियों ने महिला को स्ट्रेचर के जरिए एंबुलेंस तक लाने का निर्णय किया। और महिला के परिजनों की सहायता से सोमडी पोड़ियामी को स्पाइन बोर्ड स्टेचर मैं लेटा कर उफनते नाले को पार करवाकर एंबुलेंस 108 तक लाया गया और प्राथमिक उपचार देते हुए महिला को जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में लाकर एडमिट किया गया।