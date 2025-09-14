Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय, शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती

सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन नियुक्तियों से न केवल युवाओं को रोजगार (Employment to Youth) के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि महाविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता, शोध की दिशा और खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अभूतपूर्व सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह कदम हमारे विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन देगा, उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सीखने का अवसर प्रदान करेगा और नई पीढ़ी को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाएगा।