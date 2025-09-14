Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय, शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती

Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती (Recruitment) हेतु बड़ा निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और शासकीय महाविद्यालयों (Government College) में रिक्त पदों की कमी को दूर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और अवसर की नई किरण लेकर आया है।
625 सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति
भर्ती हेतु स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के 625 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती होने से कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्यों में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा।
क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती से खेल गतिविधियों को बढ़ावा
इसी क्रम में क्रीड़ा अधिकारी (Sports Officer) के 25 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इन पदों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।
ग्रंथपाल के 50 पदों पर भर्ती से पुस्तकालय होंगे सशक्त
इसके अतिरिक्त ग्रंथपाल (Librarian) के 50 पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है। ग्रंथपालों की नियुक्ति से पुस्तकालयों का बेहतर संचालन होगा और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो सकेगी।
युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री साय
सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन नियुक्तियों से न केवल युवाओं को रोजगार (Employment to Youth) के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि महाविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता, शोध की दिशा और खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अभूतपूर्व सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह कदम हमारे विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन देगा, उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सीखने का अवसर प्रदान करेगा और नई पीढ़ी को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाएगा।