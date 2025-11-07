Breaking News: मेकाहारा अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार… कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप

नवजात शिशु (photo source- Patrika)
Big Breaking News: राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर, डस्टबिन के पास एक नवजात भ्रूण का शव मिला, जो पॉलीथिन में लिपटा हुआ था। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, एक सफाईकर्मी ने चीख मचाई तो वार्ड-बॉय दौड़े। इसके बाद अस्पताल में मौजूद मौदहापारा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को मरचुरी भेज दिया है और अस्पताल के CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अस्पताल के रिकार्ड खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे का जन्म अंबेडकर अस्पताल में ही हुआ था या उसे बाहर से यहां लाकर रखा गया है, हालांकि (Big Breaking News) इस मामले में अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को जन्म के तुरंत बाद पॉलीथिन में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वहीं मौदहापारा पुलिस ने कहा कि मामले की सख्त जांच जारी है। किसी भी घटना के तुरंत बाद CCTV फुटेज और अस्पताल कर्मचारियों के ब्योरे के आधार पर अपराधियों की पहचान की जाएगी। साथ ही, पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में अस्पताल परिसर में ऐसे हादसे न हों।
