Breaking News: मेकाहारा अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार… कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप

मिली जानकारी के मुताबिक, एक सफाईकर्मी ने चीख मचाई तो वार्ड-बॉय दौड़े। इसके बाद अस्पताल में मौजूद मौदहापारा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को मरचुरी भेज दिया है और अस्पताल के CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अस्पताल के रिकार्ड खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे का जन्म अंबेडकर अस्पताल में ही हुआ था या उसे बाहर से यहां लाकर रखा गया है, हालांकि (Big Breaking News) इस मामले में अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।