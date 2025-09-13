बजट की तैयारी शुरू! 10 से 15% तक बढ़ सकता है आकार, महिलाओं और युवाओं पर रहेगा खास फोकस…

CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इस बार के बजट में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। यही वजह है कि इस बार के नए बजट के आकार में 10 से 15 फीसदी की वृद्धि होगी। बताया जाता है कि इस बार के बजट में नए उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर भी बजट का खाका तैयार किया जाएगा।
बजट की तैयारियों को लेकर वित्त विभाग ने समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया है। इसकी शुरुआत 8 सितम्बर से हो गई है। बजट तैयार करने से पहले वित्त विभाग सभी विभाग के अध्यक्षों और सचिवों से चर्चा करेगा। इसमें नए प्रस्तावों पर अलग से चर्चा होगी, ताकि बजट में उसके लिए राशि का प्रावधान किया जा सके। 14 नवम्बर तक प्रदेश के सभी विभागों को बजट का प्रस्ताव भेजना होगा।
इस बार के बजट में मंत्रियों की पसंद को भी पूरा महत्व दिया जाएगा। यही वजह है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी 5 से 16 जनवरी के बीच सभी मंत्रियों से विभागवार चर्चा करेंगे। इसमें आम जनता से जुड़ी प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इसके बाद ही बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
वर्ष राशि (करोड़ में)
2001-02 5705
2010-11 24685
2020-21 95650
2024-25 147446
2025-26 165000
राज्य सरकार हर साल विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट लाती है। इसके बाद शीतकालीन और मुख्य बजट सत्र के दौरान पर अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। इस बार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पहली बार अनुपूरक बजट नहीं पेश किया था।