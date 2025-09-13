बजट की तैयारी शुरू! 10 से 15% तक बढ़ सकता है आकार, महिलाओं और युवाओं पर रहेगा खास फोकस…

CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इस बार के बजट में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। यही वजह है कि इस बार के नए बजट के आकार में 10 से 15 फीसदी की वृद्धि होगी। बताया जाता है कि इस बार के बजट में नए उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर भी बजट का खाका तैयार किया जाएगा।